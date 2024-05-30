颱風艾維尼接近日本關東 恐影響5月31日上班上課交通

今年第1號颱風「艾維尼」正朝日本南方海域行進，預估明天清晨到上午將最接近伊豆群島與關東地方，由於風雨高峰將出現在上班上課尖峰時段，可能會對關東交通運輸帶來影響。

根據日本氣象廳下午3時45分公布的颱風路徑潛勢預測圖，艾維尼下午3時中心位置位於日本南方海面上，正以每小時25公里速度朝北北東行進，目前中心氣壓998百帕、近中心最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺。

日本氣象協會指出，預測艾維尼將在明天清晨到上午最接近伊豆群島與關東地方，且伊豆群島明天上午都處於風雨高峰，天氣將十分惡劣。

而隨著艾維尼接近，關東地方的天氣也會轉為惡劣，預估風雨高峰將出現在明天上午的上班上課尖峰時段，可能會對交通運輸帶來影響，民眾外出應預留充裕時間。