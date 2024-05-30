柬埔寨首都一條路被命名「習近平大道」 官方稱和大陸是鐵桿友誼背後意義是什麼？

中國與「鐵桿朋友」柬埔寨本周四（5月30日）結束為期15天的聯合軍演。兩國2000餘名軍事人員參加了陸地和海上的演習。

今年的年度「金龍」演習前，中國為柬埔寨包括雲朗海軍基地在內的軍事設施進行了現代化更新，提供了新的設備。

此次演習於5月16日在金邊西北部的一個柬埔寨軍事基地啟動。柬埔寨軍隊總指揮翁比塞（Vong Pisen）公開為設備升級向中國致謝。

日本關西外國語大學和平與沖突研究助理教授科根（Mark S. Cogan）向德國之聲表示，聯合演習進一步強化了中國特別在安全領域影響力增加的印象。

「金龍」軍演也象征著柬埔寨與中國的緊密關係，這意味著柬埔寨與美國的戰略關係相應付出代價。

該年度軍演自2016年以來定期舉行。而金邊於2017年取消了與美國的軍演。

美國此前對雲朗海軍基地可能成為中國海軍在這一戰略位置的前哨表示關切。該基地位於柬埔寨南端，靠近南中國海。

2023年12月，中國海軍艦只首次在此停靠。這裡的一個碼頭改造後可容納更大型的船隻。中國船艦在此停靠了五個月，但柬埔寨國防部稱這並非永久性的部署。

柬埔寨政府同時表示，該國憲法禁止外國軍事力量駐扎在柬埔寨領土上。

中國與美國影響力的角力

近些年來，柬埔寨逐漸成為北京在東南亞最緊密的夥伴。柬埔寨首相洪瑪奈上任後數周即於去年九月訪問北京。

與此同時，美國與柬埔寨關係繼續受損，華盛頓批評柬埔寨的人權狀況以及對政黨、異見人士的打壓。

美國國防部長奧斯汀將在出席新加坡香格裡拉對話後，於6月4日訪問柬埔寨，以期修復兩國關系。奧斯汀在新加坡也將與中國官員會面。

專家科根表示：美國國防部長奧斯汀很快將在柬埔寨會晤洪瑪奈，不過，與拜登在東南亞大部分的外交政策一樣，他也將處於被動。

科根表示，奧斯汀此行需要把握平衡，對人權的強硬已將柬埔寨推向中國，而北京已由此獲利。

中國已是柬埔寨的頭號貿易伙伴和最大的外國投資來源國。北京在柬埔寨出資建造基礎設施，包括公路、機場、酒店和高樓大廈。

柬埔寨也是中國一帶一路倡議的參與國。據新華社5月28日報導，柬埔寨首相洪瑪奈當天宣布柬王國政府將把首都金邊一條道路命名為習近平大道，以感謝習近平主席對柬埔寨發展做出的歷史性貢獻。

美國加州大學研究東南亞專制主義的薩默特（Oren Samet）表示，北京的支持不帶附加條件，而西方國家則對緬甸的執政提出質疑和批評。

薩默特說：與北京的緊密關係是長時間推移的結果。中國成為柬埔寨人民黨最重要的國際支持者。

與西方出資國不同，北京不在乎柬埔寨的人權紀錄或缺乏民主。這與柬埔寨政府不謀而合，後者有更大的自由打壓反對派、不進行困難的改革。

薩默特表示，對華盛頓和金邊來說，經過困難的一些年後，修復受損的關係、加強戰略關係將會是一個挑戰。

民主欠缺以及人權憂慮仍會是絆腳石。柬埔寨過去十年在這一方面並無改善，可預見的未來也不大可能。

父傳子的洪氏王朝

批評者稱，柬埔寨領導層是洪氏王朝。執政的人民黨權力幾乎不受挑戰，反對黨近些年來受到壓制。

批評者表示，從1985-2023年領導柬埔寨近40年的洪森，執政方式如同獨裁者，對政敵以及自由獨立媒體進行打壓，同時也反對自由公平的選舉。

在世界公正項目（World Justice Project）2023年的全球排名上，柬埔寨在142個國家中位列倒數第二。該排名是基於人權、社會公正、經濟等多個要素。

柬埔寨和中國稱他們是鐵桿友誼，其外交關係可追溯到1958年。

洪馬奈去年9月首次外訪前往中國時承諾，將加強與北京的關係，並表示希望在國際和地區事務上與中國加強合作。

學者薩默特表示：對於洪瑪奈任內會發生變化，我表示質疑。盡管表面上比其父洪森更親西方，但他所執政的政權跟過去一樣。

中國在東盟的發聲筒？

北京對柬埔寨的影響力也體現在東盟（ASEAN）這樣的論壇。北京不是由10個成員國組成的政治經濟聯盟東盟的成員，但是，北京是其全面戰略夥伴。

柬埔寨經常對中國的地區目標表示支持，包括中國聲稱對大部分南中國海有領土主權以及其它政治雄心。

東盟成員國菲律賓、印尼和越南對中國的這一海事主張強烈反對，但柬埔寨對北京的支持使其成為中國的戰略支點。

學者薩默特表示：圍繞南中國海的競爭和衝突使得東盟內部矛盾加劇。他說：北京的影響力波及整個地區，但對柬埔寨的影響力尤其顯著。

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