冰島火山6個月來第5度噴發 噴出熔岩高達50公尺

冰島西南部一座火山今天噴發，灼熱熔岩噴射到空中，高度超過50公尺，這是當地自去年12月以來的第5次火山噴發，也是3年前該火山系統恢復活躍後最猛烈的一次噴發。

路透社報導，冰島當局警告，研究顯示地下積聚岩漿，首都雷克雅維克以南地區火山有再度噴發的風險。這次噴發地點在雷克雅內斯半島（ReykjanesPeninsula）上的哈加費爾（Hagafell）和斯托－斯戈費爾（Stora-Skogfell）之間，與前一次於3月16日的噴發區域相同。

冰島氣象局（Iceland's Met Office）在聲明中表示，噴出的熔岩高達50公尺，裂縫長約3.4公里。

冰島氣象局說：「根據科學家的初步評估，這次噴發的威力比之前更強。」

根據機場網站，位於雷克雅維克的基夫拉維克機場（Keflavik Airport）航班照常進行。

雷克雅內斯半島擁有約3萬人口，當地的地質系統休眠800年後再度活躍起來，自2021年以來加上今天已經發生第8次噴發。

法新社報導，噴發開始兩小時後，熔岩從保護漁村格林達維克（Grindavik）的防禦屏障流出不到1公里，屏障本身距離格林達維克北端約1公里。格林達維克4000名居民中大多數人已於去年11月，也就是12月火山噴發前撤離。

民防和緊急管理部在臉書（Facebook）頁面上表示，雖然今天在格林達維克工作或觀光的大部分人已立即撤離，但仍有一些居民拒絕離開。

民防和緊急管理部表示：「儘管緊急應變小組建議他們離開，但仍有3位居民留在格林達維克。這樣的行為實不可取。」