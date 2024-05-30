駭客稱竊取售票平台個資 澳洲政府與FBI攜手調查

「這是送給南韓的『誠意禮物』...」南韓參謀長聯席會議指出，自5月28日以來，北韓一直向南韓發射大量攜帶垃圾和糞便的氣球，截至目前在南韓全國各地約發現了260個北韓氣球；北韓則表示，此舉是報復南韓活動人士在兩韓邊境，向北發送反北韓的傳單和其他南韓物資。

2024-05-30 12:45