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懷疑走私軍火 以色列控制加薩與埃及邊界走廊

中央社／ 拉法29日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，已控制加薩與埃及邊界廊道，在拉法市（Rafah）針對哈瑪斯（Hamas）地面攻勢加劇之際，以軍懷疑這條廊道幫助軍火走私。以色列國安顧問說，以哈戰爭恐持續到今年底。

國際上眾多領袖對加薩衝突表示反感，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）是其中之一，他要求「這種恐怖行為必須停止」。

不過，以色列國家安全顧問哈尼比（TzachiHanegbi）表示，這場戰爭可能會持續到今年底。

一名以軍發言人表示，他們在「費城走廊」（Philadelphi corridor）地區發現大約20條地道，但埃及否認此一說法，並指責以色列藉由這項指控掩蓋對拉法的攻擊。

以色列陸軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以軍已經採取行動，控制沿加薩與埃及交界長達14公里的走廊，並在當地「發現了大約20條地道」 。

埃及高層消息來源表示：「以色列想藉此指控，以合理化他們繼續對拉法市的軍事行動，以及出於政治目的延長戰爭的行為。」

以色列 埃及 戰爭

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