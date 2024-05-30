新加坡將擴大境內資料中心規模35% 為量子運算戰略砸逾2億美元

新加坡周四發布新藍圖，準備將境內資料中心的規模擴大逾三分之一，以維持區域樞紐地位，但會探索更環保的方式，讓數位產業的成長與去碳化達成平衡。

新加坡訂有2050年實現淨零碳排的目標，直到最近都限制興建屬於能源密集型行業的資料中心，迫使部分營運商改赴馬來西亞和印尼等鄰國落腳。

新加坡通信和訊息部部長普傑立（Janil Puthucheary）表示，星國目標是在「短期內」分配至少300千瓩（MW）的電力容量，另由綠色能源提供200千瓩或更多。新增共500千瓩將比目前的1.4百萬瓩（GW）多出約35%。這個城市國家境內現有逾70座資料中心。

普傑立未詳述時程安排，也沒有說明一旦達標，是否可能再擴充規模。他說，情況很大程度取決於能源轉型的進展，「這是一個探索的過程」。為確保對環境友善，政府核可興建時，會尋求配備最新冷卻解決方案和設備的高效能設施，尋求與低碳能源供應商合作的提案。

同日，新加坡副總理王瑞傑在一場科技峰會上演講表示，政府將為量子運算戰略再投入3億星元（約2.22億美元），這筆投資是為了推進量子運算政策所付出努力的其中一環。星國官員說，這項投資預計是五年計畫。