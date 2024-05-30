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日本埼玉縣傳槍響 乘客襲計程車司機後逃逸

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本1名計程車司機昨天深夜在埼玉縣川口市遭1名男乘客搶劫後，被疑為手槍的武器攻擊。由於行凶者當場逃逸，目前行蹤不明，警方呼籲附近居民提高警覺。

綜合「產經新聞」、日本放送協會（NHK）報導，埼玉縣川口市幸町附近的便利商店店員昨晚報警，稱「有計程車司機在流血，稱自己遭到槍擊」。

埼玉縣川口警察署說明，1名男乘客昨晚要離開計程車時威脅司機拿出現金，並掏出疑為手槍的東西從後座朝司機的腹部開了至少1槍。

埼玉縣警方指出，這名司機腹部出血，被送醫治療時還有意識且能對話。行凶的男乘客當場逃逸，警方正朝強盜殺人未遂方向偵辦案件，並追查男子下落。

川口警察署指出，逃逸男子的年齡介於50至60幾歲，特徵為黑色短髮，當時身穿黑色短袖上衣與褲子，並戴著黑色帽子與眼鏡。

事發地點位在JR川口站以北約400公尺的住宅區街道。

日本 計程車司機 警察

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