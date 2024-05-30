日本埼玉縣傳槍響 乘客襲計程車司機後逃逸
日本1名計程車司機昨天深夜在埼玉縣川口市遭1名男乘客搶劫後，被疑為手槍的武器攻擊。由於行凶者當場逃逸，目前行蹤不明，警方呼籲附近居民提高警覺。
綜合「產經新聞」、日本放送協會（NHK）報導，埼玉縣川口市幸町附近的便利商店店員昨晚報警，稱「有計程車司機在流血，稱自己遭到槍擊」。
埼玉縣川口警察署說明，1名男乘客昨晚要離開計程車時威脅司機拿出現金，並掏出疑為手槍的東西從後座朝司機的腹部開了至少1槍。
埼玉縣警方指出，這名司機腹部出血，被送醫治療時還有意識且能對話。行凶的男乘客當場逃逸，警方正朝強盜殺人未遂方向偵辦案件，並追查男子下落。
川口警察署指出，逃逸男子的年齡介於50至60幾歲，特徵為黑色短髮，當時身穿黑色短袖上衣與褲子，並戴著黑色帽子與眼鏡。
事發地點位在JR川口站以北約400公尺的住宅區街道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言