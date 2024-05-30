日本埼玉縣傳槍響 乘客襲計程車司機後逃逸

《阿根廷正義審判》在台灣國際紀錄片影展放映的第一天，該片剪接師阿爾貝托（Alberto Daniel Ponce）在廳外跟我聊到法庭幕後，他雙手上舉，做出誇張的動作，表達法官本來緊張的心情，「但後來他們就習慣了，甚至還可以輕鬆回話，但出庭的證人不一樣，他們都是受害者，被威脅也會害怕，卻還是願意作證，真的很勇敢」

2024-05-30 09:56