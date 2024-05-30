快訊

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

全台首件！未經變性手術爭取變更登記「女變男」 行政法院今判准了

墨西哥選舉前 又有市長候選人造勢遇害身亡

中央社／ 墨西哥阿卡普爾科29日綜合外電報導

墨西哥格瑞羅州（Guerrero）州長表示，一名市長候選人今天在競選造勢活動上被槍殺，這是選舉將於週末登場前一系列攻擊事件中的最新一起。

法新社報導，當地媒體發布的一段影片顯示，一名男子接近卡布瑞拉（Alfredo Cabrera）並朝他連開數槍，導致現場民眾陷入混亂和恐慌。

科尤卡德貝尼特斯市（Coyuca de Benitez）反對派聯盟候選人卡布瑞拉慘遭謀殺，格瑞羅州州長薩加多（Evelyn Salgado）譴責這是懦弱的行為。

她在社群媒體平台X上寫道，她已要求州檢察官辦公室「對犯案者實施嚴厲的法律制裁」。

格瑞羅州政府昨天表示，自去年9月以來，至少有22名競選當地公職的人被謀殺。

一些非政府組織報告的數字甚至更高，其中包括Data Civica，該組織統計當地已有約30名政治人物遇害。

當局表示，中部莫瑞洛斯州（Morelos）的一名市長候選人昨天被謀殺，另一名市長候選人在西部哈里斯科州（Jalisco）中槍受傷。

社群媒體

延伸閱讀

紐澤西亞太中心在台成立 州長讚紐澤西出台灣副總統

紐時賞析／挨批不人道…為了討好美國 墨西哥正把移民推回南部

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」釀6死50傷 恐怖畫面曝光

怎麼有辦法越活越辣！JLO「正面幾乎全空」真實身材太驚人 54歲狀態好到無時無刻都在發光

相關新聞

日陸上自衛隊手榴彈演習爆炸！1人受傷昏迷送醫

NHK報導，日本山梨縣陸上自衛隊北富士演習場於當地30日上午9時左右，驚傳手榴彈演習爆炸事件，造成1人受傷。

日本埼玉爆槍響！計程車司機遭勒索槍擊、腹部中彈 嫌犯在逃中

日本埼玉縣川口市29日深夜驚傳槍擊案，一名計程車司機遭到一名乘客持手槍射擊，已被送醫治療。警方指出，犯嫌目前仍在逃，提醒...

來自北韓的「誠意禮物」：裝著糞便的空飄氣球⋯兩韓之間的空中宣傳戰

「這是送給南韓的『誠意禮物』...」南韓參謀長聯席會議指出，自5月28日以來，北韓一直向南韓發射大量攜帶垃圾和糞便的氣球，截至目前在南韓全國各地約發現了260個北韓氣球；北韓則表示，此舉是報復南韓活動人士在兩韓邊境，向北發送反北韓的傳單和其他南韓物資。

配合7月大選！英國國會宣布正式解散 下議院650席全部空缺

英國首相蘇納克日前拋出震撼，宣布7月4日將提前舉行大選，為此，英國國會30日正式解散。

譴責北韓連射10枚飛彈！美印太司令部呼籲「回歸外交對話」

北韓30日清晨向東海（日本海）發射約10枚短程彈道飛彈，美國印太司令部譴責此次行動，並呼籲北韓不要採取「非法」和「破壞穩...

尹錫悅為護妻大動檢調高層 保守派媒體看不下去砲轟

檢察總長出身的南韓總統尹錫悅，最近大幅度調整檢調高層職務，遭調動者多為偵辦第一夫人金建希的特偵組成員，引起各界譁然。尹錫悅護妻心切，不惜賠上整個檢察體系，連保守派三大報都看不下去，強力抨擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。