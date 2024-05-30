中威脅澳洲出席520就職活動政要 州議員將提案譴責

澳洲多名國會議員、州議員日前出席各大城市慶祝賴清德總統就職活動，卻收到中國電郵及當面警告，引發反彈。多次發言挺台的新南威爾斯州議員雷珊今告訴中央社，將在下週三（6月5日）於州議會提動議，譴責中國霸凌郵件。

賴總統5月20日就職日，澳洲各大城市僑界皆舉辦慶祝活動，邀請地方政要同歡。然而，出席的澳洲國會議員及新南威爾斯州（New South Wales）州議員，卻在活動結束一週後，收到來自中國駐雪梨總領事館的警告郵件。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）第一時間捍衛州議員，他在27日表示，州議員有權參加社區活動，不應受到霸凌。

中國霸凌澳洲地方政要事件不止這樁。新州上議院議員雷珊（Mark Latham）在5月9日於州議會發言祝賀賴清德即將就職，並向當時將卸任的時任總統蔡英文致敬，5月17日也收到來自中方的郵件，指責他的發言違反一中原則、其多年來在台灣問題上的「不當言行」已引起注意。

雷珊今天向中央社表示，他預計在州議會開議後，下週三（6月5日）在州議會提出動議，譴責中方的霸凌電郵，並重申支持民選代表行使言論及結社自由的權利。

針對中方警告信，雷珊諷刺，中國是一個強大的國家，但由小丑管理外交部門。

駐雪梨辦事處長吳正偉表示，沒有人有權可以決定澳洲議員可以互動及往來的對象，絕不向中國共產黨的霸凌行為妥協，將持續堅定支持民主台灣。

雷珊多次為台灣發聲，他曾呼籲澳洲支持台灣的民主與獨立性，並說「強大的台灣是阻止中國做蠢事的最好方法」，他也對台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）強力支持。