中國解除澳洲5家牛肉商進口禁令 即刻生效

澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）今天表示，中國已經取消對澳洲5家主要牛肉生產商的進口禁令，成為兩國關係改善的新跡象。

瓦特告訴澳洲廣播公司（ABC），北京已解除這項貿易禁令，且立即生效。

綜合路透社與法新社報導，澳洲和其最大貿易夥伴中國經歷一段緊張時期後，目前正在重建關係。在澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的起源進行獨立調查後，兩國關係於2020年跌至低點。

自2020年起，澳中陷入激烈貿易爭端，澳洲大量最有利可圖的出口商品，實際上都被禁止進入中國。

然而，隨著澳洲新政府上台，兩國關係有所改善，北京撤銷對澳洲大麥和葡萄酒祭出的懲罰性關稅、取消木材進口禁令，也恢復了澳洲煤炭進口。

去年年底，中國也撤銷了對澳洲3家主要紅肉屠宰場的禁令。