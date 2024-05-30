荷蘭機場1人捲入客機發動機身亡 乘客緊急撤離

荷蘭阿姆斯特丹史基普機場今天發生1名人員被捲入客機發動機身亡事故，機上乘客隨後安全撤離。這座機場上週才因美國嘻哈歌手妮姬米娜涉攜大麻出境被拘留躍上新聞版面。

英國廣播公司（BBC）報導，荷蘭皇家航空公司（KLM）編號KL1341班機今天下午在史基普機場（Schiphol Airport）準備飛往丹麥比隆（Billund）時，發生人員捲入發動機死亡事故。

航空公司表示正在照顧目擊這起事件的乘客和員工，並且調查事發經過。荷蘭皇家憲兵隊（RoyalNetherlands Marechaussee）也表示已展開調查。

荷蘭皇家憲兵隊在社群平台X發文說，所有乘客和機組人員都已安全撤離飛機。

發言人告訴路透社，死者身分尚未確定，現在還無法判斷是意外還是自殺。

多家荷蘭媒體稍早報導，死者可能是一名參與飛機起飛前後推作業的員工。

史基普機場表示：「我們向死者家屬表達慰問，並且關心目擊這一切的乘客和同事。」

史基普機場是歐洲最繁忙的樞紐機場之一。妮姬米娜（Nicki Minaj）上週一度在此遭到拘留，雖然她支付罰款後獲釋，但未能趕上英國的演唱會。

妮姬米娜當時表示機場人員告訴她，他們在她的行李中發現大麻，但發現大麻的行李是她的保安人員所有，「這一波操作就是要讓我趕不上演場會」。