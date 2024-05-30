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英國會宣告解散 5週後大選工黨可望大勝

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

英國將於7月4日舉行大選，國會今天宣告解散。在「保守黨」（Conservative Party）執政14年後，「工黨」（LabourParty）似乎可望藉由這次選舉重新掌權。

法新社報導，為符合選舉時程安排，國會650個議員席位在今天午夜過後一分鐘立即變為懸缺，為期5週的競選活動也正式開跑。

競選活動第一週開始並不順利，首相蘇納克（RishiSunak）在滂沱大雨中宣布選舉，許多觀察人士認為這是個不祥的兆頭。

蘇納克並未如外界普遍預期地將選舉日期定在今年稍晚，而是定於7月4日舉行，觀察人士表示，這是由於蘇納克的保守黨民調下滑，企圖提前舉行選舉來重新拉抬聲勢。

在野14年的工黨如今有機會在黨魁施凱爾（KeirStarmer）帶領下重新掌權。施凱爾過去是一名人權律師。

民調落後工黨十位數的執政保守黨自身難保，面臨大量國會議員出走，部分議員眼見勝選機會渺茫，甚至直接選擇退出選戰。

目前約有129名國會議員不打算競選連任，其中77人隸屬保守黨，是執政政黨前所未見的出走潮。

在準備競選連任的保守黨議員中，部分議員毫不掩飾對7月選舉感到措手不及而不滿。

負責北愛爾蘭事務的國務大臣貝克（Steve Baker）堅持自己的決定，選擇繼續在希臘度假，說他會在當地準備競選活動。

保守黨內訌也變得明朗化，一名保守黨議員支持其選區的右翼民粹主義「英國改革黨」（Reform UK）一名候選人，但隨即遭保守黨停職。

蘇納克宣布舉行選舉後走訪全國各地，宣傳保守黨是「安全」的選項，不過一週的密集造勢及突然拋出提前選舉的震撼彈，仍提振不了多少支持度。

民調顯示，工黨的平均支持率為45%，而保守黨是23%，這意味在過半數決（簡單多數決）的選舉制度下，工黨將獲大勝。

保守黨 議員

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