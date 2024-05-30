北韓朝東海發射數枚飛彈 空飄數百垃圾氣球至南韓

南韓軍方表示，北韓今晨同時發射數枚短程彈道飛彈，數小時前，平壤空飄數百個裝滿垃圾的氣球跨越邊界至南韓以示懲罰。

法新社報導，南韓合同參謀本部表示，偵測到北韓向朝鮮半島東部海域發射「疑似約10枚短程彈道飛彈」。

合同參謀本部指出，這些飛彈飛行約350公里，而南韓正與美國和日本一起分析具體情況。

合同參謀本部表示，這次發射是「嚴重威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行為」。

日本海上保安廳和首相辦公室也證實此事，還說他們正在查實更多資訊。

平壤昨天空飄裝滿垃圾、衛生紙和疑似動物糞便的氣球進入南韓，南韓軍方譴責平壤行徑「低級」。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）胞妹金與正（Kim Yo Jong）說，這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的禮物，今後北韓將以數十倍「奉還」南韓方面所散佈的穢物。

今天發射飛彈前，北韓27日再度嘗試將一枚偵察衛星送入太空軌道，但搭載衛星的新型火箭在飛行途中爆炸，未能成功發射。

北韓當天晚間表示，搭載「萬里鏡-1-1號」(Malligyong-1-1)偵察衛星的火箭疑因發動機問題，在升空數分鐘後發生爆炸。

發射火箭將偵察衛星送入太空軌道一直是金正恩政權的首要目標，北韓去年經歷兩次失敗後，11月宣稱已成功達成任務。

北韓27日發射偵察衛星，受到南韓、日本和美國等國際廣泛譴責，聯合國安全理事會定31日開會商議此事。