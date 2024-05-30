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動作頻頻！南韓軍方：北韓今晨發射至少10枚彈道飛彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓軍方指出，北韓今晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈。美聯社
南韓軍方指出，北韓今晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈。美聯社

北韓日前發射偵察衛星失敗後，南韓軍方指出，北韓30日清晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部指出，北韓約於今晨6時14分向從平壤順安地區向東海發射至少10枚短程彈道飛彈，飛行距離約350公里。

NHK報導，日本防衛省今晨6時17分宣布，北韓可能發射了一枚彈道飛彈。日本海岸警衛隊今晨6時21分援引防衛省消息指，看來可能是彈道飛彈的物體已墜落。截至目前未傳出有船隻受損消息。多名防衛省官員稱，有飛彈落入日本專屬經濟區以外海域。

儘管北韓時常利用發射飛彈來向外界傳遞訊息，但一次發射多達10枚飛彈的情況並不常見。此外，這是北韓時隔13天再次試射飛彈，上一次是本月17日。

北韓27日發射軍事偵察衛星，但以失敗告終，28日還向南韓空飄90多顆攜帶包括垃圾和糞便等物體的大型氣球。

北韓 彈道飛彈 日本

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