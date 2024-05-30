掃黑不手軟 薩爾瓦多8萬幫派成員被捕入獄

中美洲國家薩爾瓦多先前治安敗壞，幫派肆虐。總統布格磊2022年下令進入緊急狀態，授權警方掃蕩。根據最新數據，兩年來共逮捕8萬名幫派份子，但過程也被批評侵犯人權。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）引述薩國TSC電視台的報導指出，薩國警方除了逮捕8萬餘名幫派成員外，15個幫派領導人中有14人也已經落網。警方發現許多幫派成員利用社群媒體連繫，因此採取「社交網路偵緝」作為打擊幫派新策略，得到很大的效果。

薩爾瓦多最惡名昭彰的幫派MS-13幫派與18街黑幫（Barrio 18），薩國先前的暴力，兇殺各種案件，都與這兩個幫派有關。甚至MS-13還透過非法入境的方式，將幫派勢力範圍拓展到全美國，成為美國司法部門打擊的頭號跨國犯罪組織。

薩國司法與安全部表示，2019年當總統布格磊（Nayib Bukele）剛上任時，97%的兇殺案無法破案，但是緊急狀態實施後，2023年底，就已經破獲95%的凶殺案，罪犯也都落網入獄。

而薩國在2022年頒布的緊急狀態中，擴大警方執法權，不用持有搜索令，就能逮捕幫派成員。不需要法院的命令，就可以監聽或攔截通話和電子郵件。薩國國會也通過修法，幫派成員可處的最高徒刑，由原本的9年，大幅提高至45年。

薩爾瓦多台商也透露，警方甚至以刺青作為查緝幫派份子的依據，「寧可誤殺也不可錯放」，因此許多民眾並非幫派成員，但因為身上有刺青圖案，就被警方逮捕入獄，遲遲無法獲釋，造成許多冤案。但是薩國的治安明顯改善，原先走在路上都有被搶劫，甚至槍擊的危險，現在情勢已安全許多，犯罪率大幅降低。

面對國際人權組織指控侵犯人權，薩國政府回應，反對打擊幫派就是「同情恐怖份子」，態度依然強硬。很明顯，政府強力執法，受到大多數民眾的支持。現任總統布格磊（Nayib Bukele）在今年二月的總統大選中，以近83%的壓倒性得票率成功連任，也將在6月1日展開新一輪的五年任期。布格磊矢言繼續向黑幫開戰，絕不手軟。