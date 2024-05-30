北韓空飄百顆「糞便氣球」金與正：向南韓鬼怪送禮
北韓領導人金正恩的強勢胞妹金與正今天證實，北韓朝南韓空飄顯然裝有糞便的氣球。金與正嘲笑南韓是「自由民主主義鬼怪」，並保證還會空飄更多氣球十倍奉還。
法新社報導，南韓媒體分享的照片顯示，北韓空飄而來的白色氣球爆開，裡頭裝有滿是垃圾及顯然是排泄物的袋子。南韓軍方痛批，平壤當局此舉是「低級」的噱頭。
南韓合同參謀本部表示，江原、京畿、慶尚、全羅、忠清等南韓各地已發現200多個來自北韓的空飄氣球，氣球上綁著裝有垃圾、排泄物等各種污穢物的塑膠袋。
根據法新社及韓聯社，金與正今晚在北韓中央通信社（KCNA）發表的聲明中，證實了北韓朝南韓空飄穢物一事。
據報導，金與正指出，北韓對南韓空飄氣球屬於人民的言論自由。她還譏諷說「管制空飄行為有局限，希望大韓民國政府能夠諒解」。
金與正還說，南韓團體企圖傳播誹謗北韓思想和制度的政治煽動傳單，以及臭不可聞的低級思想，南韓方面嚴重愚弄北韓人民，理應遭到報應。
她提及，這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後北韓將以數十倍「奉還」南韓方面所散佈的穢物。
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