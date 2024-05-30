聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓空飄「糞便氣球」 報復南韓

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
南韓鐵原郡一片稻田上廿九日可見到一個從北韓飄來的氣球，夾帶了排泄物等各種垃圾。（路透）
南韓鐵原郡一片稻田上廿九日可見到一個從北韓飄來的氣球，夾帶了排泄物等各種垃圾。（路透）

韓聯社報導，南韓廿八日晚間起陸續發現綁有大型垃圾袋的氣球從北韓飄來，垃圾袋內裝有各種垃圾、廢棄物甚至排泄物。南韓軍方表示，至廿九日傍晚國內各地已發現二百多個這類空飄氣球。南韓推測，北韓此舉意在報復脫北者團體向北韓空飄傳單等物品。

南韓合同參謀本部表示，南韓各地已發現約二百六十個來自北韓的空飄氣球，是北韓歷來最大規模的空飄氣球行動，氣球甚至飄到最南邊的慶尚南道。這些氣球上綁著塑膠袋，裝有舊鞋、乾電池、塑膠瓶、各式垃圾甚至排泄物，用來連結塑膠袋與氣球的繩上還裝有計時器與引爆裝置。

南韓批評北韓此舉違反國際法，嚴重威脅南韓國民安全，要求北韓立刻停止這種低級行為，並聲明因此造成的所有事故責任都歸因於北韓。

韓聯社報導，一名住在南韓東南方慶尚北道永川市的葡萄農，廿九日上午目擊垃圾袋從空中掉落，砸破溫室的塑膠棚頂。北韓在二○一六年也曾向南韓空飄綁有垃圾的氣球，當時造成車輛及一般民宅受害。

南韓軍方已派出化學、生物、放射物應對小組及爆破物處理組，回收落到地面的氣球，內容物交由相關單位進行詳細檢測，並提醒民眾若發現不明物體，應避免直接觸碰，立即通知鄰近軍警單位。

北韓廿六日曾就南韓境內的脫北者團體空飄反北韓傳單行為提出警告，威脅南韓「很快就會有很多衛生紙跟垃圾遍布」。南韓多年來時常有社運團體或脫北者，利用氣球向北韓空飄傳單或含有南韓流行音樂影片的ＵＳＢ隨身碟等。

二○二一年南韓曾頒布法律，禁止向北韓空飄傳單。政府當時表示，空飄氣球除了激怒北韓，還給南韓製造垃圾，因為有些氣球從未越過邊境。不過，南韓憲法法院去年判定該法律因違憲失效，因為相關規定侵犯言論自由。

北韓 南韓 脫北者

延伸閱讀

北韓「屎的迫降」突擊！南韓譴責平壤空飄垃圾氣球：低劣又危險

北韓氣球「屎的迫降」 感染科醫師提醒間接接觸最危險

空飄「穢物氣球」！疑平壤報復反北韓傳單 南韓各地發現200多個

北韓空飄百顆「糞便氣球」報復！南韓發警報籲居民閃遠點

相關新聞

北韓空飄「糞便氣球」 報復南韓

韓聯社報導，南韓廿八日晚間起陸續發現綁有大型垃圾袋的氣球從北韓飄來，垃圾袋內裝有各種垃圾、廢棄物甚至排泄物。南韓軍方表示...

北韓空飄百顆「糞便氣球」金與正：向南韓鬼怪送禮

北韓領導人金正恩的強勢胞妹金與正今天證實，北韓朝南韓空飄顯然裝有糞便的氣球。金與正嘲笑南韓是「自由民主主義鬼怪」，並保證...

波蘭總理：恢復白俄邊界200公尺寬緩衝區

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，預計下週初在與白俄羅斯的邊界恢復200公尺寬的緩衝區。昨天一名波蘭士兵...

歐盟通過全面性AI法案後 成立辦公室監管

歐洲聯盟（EU）今天宣布成立「人工智慧（AI）辦公室」，這個單位由一群科技專家、律師和經濟學家組成，依循歐盟最新通過的A...

中共圍台軍演引嘩然 駐匈牙利代表劉世忠受訪譴責：轉移國內焦點

駐匈牙利代表劉世忠日前接受匈牙利Hit Radio（信仰電台）國際部主持人IMRENagy-Bato Jonatán專訪...

白俄羅斯跟進盟邦俄國 中止參與歐洲常規武裝力量條約

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）簽署了一項行政命令，中止該國參與限制在歐洲部署常規部隊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。