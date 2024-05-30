北韓空飄「糞便氣球」 報復南韓

韓聯社報導，南韓廿八日晚間起陸續發現綁有大型垃圾袋的氣球從北韓飄來，垃圾袋內裝有各種垃圾、廢棄物甚至排泄物。南韓軍方表示，至廿九日傍晚國內各地已發現二百多個這類空飄氣球。南韓推測，北韓此舉意在報復脫北者團體向北韓空飄傳單等物品。

南韓合同參謀本部表示，南韓各地已發現約二百六十個來自北韓的空飄氣球，是北韓歷來最大規模的空飄氣球行動，氣球甚至飄到最南邊的慶尚南道。這些氣球上綁著塑膠袋，裝有舊鞋、乾電池、塑膠瓶、各式垃圾甚至排泄物，用來連結塑膠袋與氣球的繩上還裝有計時器與引爆裝置。

南韓批評北韓此舉違反國際法，嚴重威脅南韓國民安全，要求北韓立刻停止這種低級行為，並聲明因此造成的所有事故責任都歸因於北韓。

韓聯社報導，一名住在南韓東南方慶尚北道永川市的葡萄農，廿九日上午目擊垃圾袋從空中掉落，砸破溫室的塑膠棚頂。北韓在二○一六年也曾向南韓空飄綁有垃圾的氣球，當時造成車輛及一般民宅受害。

南韓軍方已派出化學、生物、放射物應對小組及爆破物處理組，回收落到地面的氣球，內容物交由相關單位進行詳細檢測，並提醒民眾若發現不明物體，應避免直接觸碰，立即通知鄰近軍警單位。

北韓廿六日曾就南韓境內的脫北者團體空飄反北韓傳單行為提出警告，威脅南韓「很快就會有很多衛生紙跟垃圾遍布」。南韓多年來時常有社運團體或脫北者，利用氣球向北韓空飄傳單或含有南韓流行音樂影片的ＵＳＢ隨身碟等。

二○二一年南韓曾頒布法律，禁止向北韓空飄傳單。政府當時表示，空飄氣球除了激怒北韓，還給南韓製造垃圾，因為有些氣球從未越過邊境。不過，南韓憲法法院去年判定該法律因違憲失效，因為相關規定侵犯言論自由。