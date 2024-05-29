白俄羅斯跟進盟邦俄國 中止參與歐洲常規武裝力量條約

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）簽署了一項行政命令，中止該國參與限制在歐洲部署常規部隊的「歐洲常規武裝力量條約」，加入盟邦俄羅斯已採取的行動。

法新社報導，根據政府官方網站今天公布的命令，魯卡申科5月24日簽署這項行政命令。白俄羅斯是前蘇聯加盟共和國，與俄羅斯和烏克蘭接壤。

北大西洋公約組織（NATO）和華沙公約組織（Warsaw Pact）首先於1990年冷戰即將結束之際簽署了「歐洲常規武裝力量條約」（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，CFE），以限制在大西洋和烏拉山脈之間，可部署戰車、戰鬥機和其他軍事裝備的數量。

白俄羅斯雖未直接捲入烏克蘭戰爭，但在莫斯科當局2022年2月準備對基輔發動「特殊軍事行動」之際，允許俄羅斯軍隊借道入侵烏克蘭。

魯卡申科在2020年高度爭議性連任後，進一步向俄羅斯靠攏。魯卡申科掌權至今已近30年。

俄羅斯則是對魯卡申科的政權，提供金融、軍事和外交援助。

莫斯科當局2007年10月以「歐洲常規武裝力量條約」過時為由，片面宣布中止參與。

俄羅斯表示，俄國此舉是因為西方國家和北約成員拒絕批准在1999年修訂的新版條約。

俄羅斯宣稱這些國家要求俄國退出摩爾多瓦分離主義分子控制的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區和喬治亞部分地區為條件，以交換批准新版條約。

2008年，俄羅斯派兵進入喬治亞的阿布哈茲省（Abkhazia）和南奧賽提亞（South Ossetia）。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2023年5月正式批准退出條約。