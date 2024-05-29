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強烈氣旋雷馬爾侵襲！孟加拉、印度至少65人亡 各地釀災

中央社／ 加爾各答29日綜合外電報導
強烈氣旋雷馬爾（Cyclone Remal）26日晚間挾狂風巨浪登陸後，以緩慢的速度朝內陸前進，帶來洪患並引發山崩。圖為孟加拉國庫爾納，行人在被洪水淹沒的道路上行走。新華社
強烈氣旋雷馬爾（Cyclone Remal）26日晚間挾狂風巨浪登陸後，以緩慢的速度朝內陸前進，帶來洪患並引發山崩。圖為孟加拉國庫爾納，行人在被洪水淹沒的道路上行走。新華社

強烈氣旋侵襲孟加拉和鄰國印度地勢較低的地區，加上隨之而來的暴雨，已導致兩國總計至少65人死亡。

強烈氣旋雷馬爾（Cyclone Remal）26日晚間挾狂風巨浪登陸後，以緩慢的速度朝內陸前進，帶來洪患並引發山崩。

孟加拉國家氣象局局長拉曼（Azizur Rahman）告訴法新社，「以滯留陸地的時間來看，這是本國經歷過滯留時間最長的其中一次（氣旋）」。

孟加拉災難應變中心和警方人員表示，強烈氣旋來襲，孟加拉首當其衝，目前已導致至少17人死亡，有人不幸溺斃，也有人遭碎片砸到，或被倒下的路樹壓死、掉落電線電擊。

而在印度，根據當地政府和媒體的報導，死亡人數從之前通報的21人，增至48人。

其中以東北部米左拉姆邦（Mizoram）28人喪生最為慘重。米左拉姆邦當局在聲明稿中說，包括昨天一座採石場崩坍導致14名工人喪生。

資深政府官員古普塔（Sumit Gupta）今天表示，西孟加拉邦有10人喪生。

根據印度斯坦時報（Hindustan Times）引述的報導，阿薩姆（Assam）、那加蘭（Nagaland）和梅加拉雅（Meghalaya）邦至少10人喪生。

孟加拉和印度每年都有氣旋來襲，但侵襲人口密集海岸地區的超級風暴數量已大幅增加。科學家表示，這是氣候變遷助長更多的風暴。

然而，隨著氣象預報更為準確，加上疏散計畫更有效率，也大幅減少死亡人數。

印度 孟加拉 暴雨 氣象局 風暴

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