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北韓「屎的迫降」突擊！南韓譴責平壤空飄垃圾氣球：低劣又危險

德國之聲／ 德國之聲
南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。路透
南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。路透

來自南韓參謀本部的消息稱，軍方特種行動及排雷小組在該國北部邊境地區發現了150多個氣球。

南韓軍方表示，朝鮮方面從周二晚間開始，向戒備森嚴的朝韓邊境南韓一側空飄了大量攜有垃圾和糞便的氣球。南韓稱，朝鮮的行為即低劣又危險。

首爾的軍方人士表示：「我們對北方提出嚴正警告，立即停止這種低劣且不人道的行動」。

參謀本部警告當地民眾，發現來自朝鮮的氣球後，絕對不可觸碰，並要及時向警方或軍方通報。目前尚沒有氣球造成直接損失的報道。2016年，朝鮮發起的類似氣球行動曾造成一些車輛和其他財產的損失。

朝鮮為何要向南韓空飄氣球？

朝鮮此次氣球行動明顯是對南韓活動人士采取的報復行動。在南韓，一些來自朝鮮的叛逃者經常會向朝鮮境內空飄氣球，發送反平壤政權的傳單。空飄氣球發送反平壤傳單的行動時常引發朝韓緊張關系，朝鮮邊防軍人擊落氣球的嘗試還曾引發過小型沖突。

南韓活躍人士向朝鮮空飄的傳單中，還包含介紹南韓民主社會的信息，甚至還會有韓流時尚音樂的視頻U盤。這類行動引起朝鮮方面強烈憤慨。

周日，朝鮮國防部副部長金康日（Kim Kang Il）發表聲明稱，朝鮮將向南韓境內投放大量的「廢紙和垃圾」，並稱這是對南韓活動人士向朝鮮境內發送傳單而做出的以牙還牙的報復行動。

朝韓邊境的氣球之戰

此前的歷屆南韓政府都曾阻止活動人士向朝鮮境內空飄氣球的行動，理由是這類行動無助和平，而且有可能會對邊境居民造成傷害。

不過，2021年開始實施的氣球禁令，稍後被最高法庭以違憲為由宣布作廢。最高法庭認為，相關禁令侵犯了言論自由權利。

三八停火線兩側，朝韓雙方的軍隊經常處在劍拔弩張的緊張狀態，朝鮮曾多次發出摧毀南韓的威脅。

（美聯社，路透社）

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