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「可在南海拘捕外國人」 菲律賓總統示警：陸海警新規恐讓局勢升級

中央社／ 馬尼拉29日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕今天表示，中國海警提出的新規定恐導致外國人在南海遭到拘留，可能造成局勢升級而「令人憂心」。圖為日前一艘漁船在南海行駛。法新社資料照
菲律賓總統小馬可仕今天表示，中國海警提出的新規定恐導致外國人在南海遭到拘留，可能造成局勢升級而「令人憂心」。圖為日前一艘漁船在南海行駛。法新社資料照

菲律賓總統小馬可仕今天表示，中國海警提出的新規定恐導致外國人南海遭到拘留，可能造成局勢升級而「令人憂心」。

路透社報導，中國與菲律賓和其他聲索國存在海上主權爭議，其海警局制定發布「海警機構行政執法程序規定」。6月15日起施行的新規定將貫徹其2021年實施的海警法，允許對涉嫌侵入的外國人進行拘留。

行駛中國鄰國位在南海地區專屬經濟區範圍內的船隻，經常遭到中國指控侵入，過去一年以來中菲一再發生這類衝突。

對汶萊進行國是訪問的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）告訴記者：「這項新政策威脅要拘留我們公民，這不一樣，這是在讓局勢升級。」

他說，菲律賓「將會透過對中國的所有聯繫窗口，阻止咄咄逼人行徑」，讓菲律賓漁民得以在南海捕魚。

他說，管理好這一類行徑，「我們才能以和平方式繼續從事我們之間的所有日常事務」。

美國、日本、澳洲在南海議題上對菲律賓相挺，這讓小馬可仕比他的前任對中國更強硬。

中國駐菲律賓大使館沒有立即回應置評請求。

南海 外國人 小馬可仕 菲律賓

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