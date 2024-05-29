首爾辦領袖峰會！南韓、阿聯簽貿易協定 承諾深化商業和投資合作

南韓總統尹錫悅與阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王今天在首爾舉行領袖峰會後，兩國簽訂全面經濟夥伴關係協定（CEPA），有助大幅降低雙邊進口關稅，雙方並承諾深化商業和投資合作。

路透社報導，峰會東道主南韓以傳統儀隊及空軍戰機操演，熱烈歡迎阿聯元首穆罕默德親王（SheikhMohammed bin Zayed Al Nahyan）到訪。

南韓總統尹錫悅辦公室發表聲明說：「兩國領袖之間的特別關係，成了雙邊深化和推進特殊戰略夥伴關係的機會。」

南韓繼尹錫悅去年對阿聯首都阿布達比展開國是訪問後舉辦的這場峰會，聚焦於能源和國防議題；南韓正設法抓住阿聯這個中東能源大國的投資潛力。

尹錫悅辦公室在聲明中強調，阿聯重申去年向南韓企業投資300億美元（約新台幣9684億元）的承諾，投資領域涵蓋核電、國防、氫能以及太陽能等。

南韓與阿聯也簽訂另一項協定，設法促進投資流入南韓經濟中的未來重點領域。

阿聯還會在未來10年取消南韓進口車的關稅，南韓則將取消阿聯石油進口的關稅。全面經濟夥伴關係協定最終將使兩國取消對彼此逾90%進口商品的關稅。