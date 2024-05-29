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北韓發射軍事偵察衛星失敗 南韓：國際制裁發揮效用

中央社／ 首爾29日專電
南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。路透
南韓近日不斷發現有來自北韓的空飄氣球，內含垃圾及糞便等不明物體。路透

北韓日前嘗試發射軍事偵察衛星失敗，南韓總統辦公室今天表示，這代表國際社會持續對北韓制裁發揮效用，使北韓難以取得所需零件及開發相關技術。

韓聯社引述南韓總統辦公室高層官員報導，北韓刻意選在中日韓峰會後發射軍事偵察衛星，就他們的情況而言多少有些勉強，除此之外，聯合國等國際社會持續對北韓非法核武、飛彈等持續採取制裁的效果也在此顯現。

官員表示，在聯合國安理會制裁實施達到一定程度時，北韓就得花更長時間籌措用於開發核武、飛彈計畫及既有基礎設施維護時所需的資金、零件，「因此更需要堅定不移的國際合作」。

對於28日晚間起陸續從北韓空飄而來的垃圾氣球，官員分析，北韓可能意圖藉此測試除直接挑釁外，南韓人民與政府對這種心理戰或小型複合威脅的反應將會沉著應對。

南韓北部接近兩韓邊境地區，28日晚間起陸續收到通報發現綁有大型垃圾袋的氣球。南韓合同參謀本部表示，截至今天下午，全國各地至少已發現260多個氣球，也包括首都首爾市中心。這些氣球上綁著裝有排泄物與垃圾的大型塑膠袋，但未發現寫有反南韓內容的傳單。

合同參謀本部表示，除空飄氣球外，今天凌晨也在西海的北方限界線（NLL）以北地區，向南方進行GPS電波干擾攻擊，一直持續到今天上午才停止，但南韓境內至今並未因空飄氣球或電波攻擊導致事故。

北韓在2016至2017年間也曾向南韓進行空飄氣球攻擊，但當時1年內累計數量約1000個，這次一口氣放出200多個數量明顯更大，目前推測是為反擊南韓境內脫北者團體投放反北韓傳單及物資的行為。

北韓 南韓 國安 脫北者 飛彈

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