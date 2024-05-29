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國會大選將至！南非30年執政黨恐失絕對多數 民怨失業率犯罪率高

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南非29日舉行國會大選；在約翰尼斯堡城鎮蘇威托一處投票所，一名5歲童正幫母親把選票投入票匭。法新社
南非29日舉行國會大選；在約翰尼斯堡城鎮蘇威托一處投票所，一名5歲童正幫母親把選票投入票匭。法新社

南非29日舉行國會大選，民調顯示掌權30年的執政黨非洲民族議會（ANC）恐首度失守國會多數，這會迫使該黨須和小黨結盟保住政權。若此結果成真，會是南非廢除種族隔離制後，1994年開始舉行多種族參與的大選以來首見。

路透報導，選民不滿高失業率、犯罪率，加上頻繁停電和執政黨人士貪汙問題，是該黨漸失民心的背後因素。

南非長期由ANC一黨執政，該黨曾由已故的南非首位黑人總統曼德拉領導，現任黨魁則是總統拉瑪佛沙。這次選舉可說30年來競爭最激烈一次，不過ANC雖可能失守國會過半，得票率預料仍居各黨之冠，因此拉瑪佛沙可望保住大位，除非該黨表現比預期慘烈，導致他面臨黨內逼宮。

南非大選每5年一度，這次登記選民超過2700萬人，投票作業從當地上午7點一直到晚上9點，下一任總統將由當選的國會議員選出。選民也會投票改選全國9省的地方議會。南非選舉委員會預計結束投票數小時內開始公布初步結果，7天內宣布最終結果。

角逐權力的在野黨包括親企業的「民主聯盟」，該黨在2019年拿下第二高票，已和幾個小黨組成聯盟試圖擴大吸引力。2018年身陷一連串貪腐風波被迫下台的前總統朱瑪影響力仍在，他支持一個新政黨「民族之矛」，該黨得名於ANC過去旗下武裝支派名稱。

48歲的南非選民帕特里克說，因為對ANC失去信心，上一次大選沒投票，但希望這次大選帶來改變，「他們（ANC）沒有為人民做事」。

40歲的馬塔巴塔則說，感覺當前政府特定方面施政效率低落，是時候引入新的思考和做事方式；他投給在野黨「經濟自由鬥士」，該黨由ANC青年組織前領袖馬勒馬創立。

南非 大選 得票率 投票

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