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極端亂流釀死傷！新航事故初步調查曝：重力4.6秒內急速變化

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
新加坡航空編號SQ321的波音777-300ER客機22日停在泰國曼谷蘇凡納布國際機場的停機坪。法新社
新加坡航空編號SQ321的波音777-300ER客機22日停在泰國曼谷蘇凡納布國際機場的停機坪。法新社

新加坡航空SQ321航班21日從倫敦飛往新加坡時遭遇極端亂流，導致1人死亡、數十人受傷。根據29日出爐的初步調查報告，雖然機師在事故發生前已打開安全帶指示燈，但重力「快速」變化導致飛機高度在幾秒內下降54公尺，造成未繫上安全帶的乘客與機組人員受傷。

新加坡交通部發出文告，公布了初步調查結果。根據亞洲電視台與聯合早報轉述，星國交通部的運輸安全調查局（TSIB）已經取出儲存於飛航資料記錄器（FDR）與座艙通話記錄器（CVR）的數據，TSIB調查員與美國國家運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空管理局（FAA）及飛機製造商波音公司人員等美方代表組成了調查團隊，根據數據的初步分析，彙編了SQ321的事件順序表。

調查團隊發現，SQ321從倫敦起飛後，到遇上亂流事件之間，飛航均為「正常」，但在新加坡時間21日下午3時49分21秒，通過緬甸南部伊洛瓦底江盆地上空11300公尺時，「可能飛越對流活動不斷發展的地區」，即雷雨等天氣現象，引發航班開始經歷輕微震動。

幾乎就在同一時間，氣流上升造成這架處於自動駕駛模式的波音777-300ER客機自行攀升至11387.94公尺與加速。

報導指出，「重力處於正數，表示人或物品會被向下拉，負數則表示人或物品會浮起」。CVR紀錄顯示，一位機師在最初震動的11秒後，喊道已開啟安全帶指示燈，但到了3時49分40秒時，重力在0.6秒內，從1.35G急速下降至-1.5G，可能導致沒來得及繫上安全帶的機上人員被拋到空中。一秒之後，重力又在4秒內從-1.5G迅速回升至1.5G，導致在空中的機上人員掉到地板而受傷。

根據星國交通部的文告，「重力在4.6秒內急速變化，導致高度下降約54公尺，從11387.94公尺跌至11333.68公尺。這一系列事件很可能導致機組人員和乘客受傷」。

調查仍在進行中。新航已表示接受，目前正全力協助當局繼續進行調查工作。

交通部 團隊 新加坡航空 新航 航班

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