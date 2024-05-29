「是首要之務」…美國擬設駐日本太空軍組織 因應鄰國大陸、北韓威脅

美軍印度洋-太平洋太空司令部指揮官馬斯塔利爾（Anthony Mastalir）准將昨天表示，計劃在駐日美軍中設立太空軍組織，該組織成立之初的團隊規模相當於駐韓美國太空軍。

馬斯塔利爾昨天訪問澳洲雪梨時，面對日本經濟新聞、日經亞洲（Nikkei Asia）等媒體時強調，「（在日本設立太空軍組織）是首要之務」。

不過，馬斯塔利爾並未透露具體設立日程，僅表示「與日本政府協調以及推薦相關人選之後，將決定組織成立的時間」。

美國太空軍2022年11月在夏威夷啟用印太太空司令部，管理整個印太地區的軍事太空行動。2022年12月，美國太空軍也在南韓成立區域指揮部。太空軍是陸、海、空軍、陸戰隊及海岸防衛隊後，美軍第6個軍種。

馬斯塔利爾指出，駐韓美國太空軍起初團隊規模為8人，美國太空軍未來進駐日本時，起初的人員規模也與進駐南韓之際相當。

根據日經亞洲，馬斯塔利爾表示，美國太空軍在這個區域首重致力了解，如何保護美國與盟友部隊不受中國的「殺傷鏈」危害。這指的是共軍尋找、定位、追蹤、接戰及評估目標的能力。

日本經濟新聞報導，駐日太空軍組織預計日後也會與總部位於夏威夷的美國印太司令部太空軍，以及駐韓美國太空軍合作，蒐集北韓發射飛彈等資訊。

此外，關於日本、美國、澳洲今年2月展開聯合演習「利刃」（Keen Edge）時，也假設駐日美國太空軍的存在，馬斯塔利爾對此表示，當時的演習取得了「相當有力」的成果。

使用太空空間對於強化國防不可或缺，而人造衛星在掌握敵方位置、提升飛彈的精度、部隊通訊等任務中扮演的角色愈來愈重要。報導指出，中國目前正在開發可攻擊他國衛星的「衛星攻擊衛星（殺手衛星）」、反衛星飛彈等裝置。

而偵察衛星目前已經被廣泛使用於偵察敵方軍事設施、部隊動態等。馬斯塔利爾昨天也表示，過去5年中國情蒐、監視、偵察的衛星數量已增至原來的3倍。