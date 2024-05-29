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憂捲入對俄戰爭？消息人士曝北約華府峰會考量：對烏克蘭加盟持懷疑態度

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基28日準備跟比利時總理一起召開記者會。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基28日準備跟比利時總理一起召開記者會。歐新社

英國每日電訊報28日報導，北約組織擔心可能會捲入對俄羅斯戰爭，在今年的北約年度峰會上，烏克蘭不會在加入北約之路取得更多進展。

北約盟國將於7月在美國華府舉行為期兩天的峰會，紀念成立75週年，而在峰會籌備作業期間，德國和美國已經直言，警告不要向基輔提供確定的加入北約時間表。

一位熟悉拜登政府思路的消息人士表示，「對於今年讓烏克蘭加入北約之路取得任何進展，他們持非常懷疑的態度」，又稱「美國也許不像德國一樣擔心，但大家都憂心俄羅斯威脅其他成員國」。

這個決定預料會讓烏克蘭總統澤倫斯基氣餒，其他領導人已經警告他，不要向北約提出「不可能」的要求。

北約2023年在立陶宛維爾紐斯召開年度峰會時，拒絕邀請烏克蘭成為正式成員，讓澤倫斯基上社群媒體砲轟「荒謬」。北約消息人士表示，北約高官緊接在峰會之後進行了「預期管理」，原因是判定包括英國等挺烏入盟成員國已對相關決定造成太大壓力。

報導稱，有人擔心，烏克蘭加入問題在維紐爾斯峰會占了主要地位，並在成員國之間製造裂痕。內部人士主張，華府峰會若發生類似事件，將在美國總統大選之前強化川普對北約實用性的質疑。

據報導，澤倫斯基已被要求，避免施壓個別盟邦支持烏克蘭入盟的明確時間表。

報導指出，雖然北約領導人將拒絕提供烏克蘭加盟時間表，但將給予被稱作入盟「橋樑」或「路徑」的方案，作為支持進程的表現。2名外交官表示，目前正在討論的支援包裹方案將強調烏克蘭「選擇自己未來的能力」，並表明在烏國自衛抵禦俄羅斯入侵時，「加盟之路正在變短」。

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