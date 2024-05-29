快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

國會改革提覆議、釋憲 賴清德：支持執行憲政程序

因冒犯君主罪…泰國前總理戴克辛結束流亡返國後 今遭檢方起訴

中央社／ 曼谷29日專電
泰國檢方今天表示，將以冒犯君主罪起訴前總理戴克辛，不過由於戴克辛感新冠肺炎，正式起訴的日期延到6月18日，屆時將傳喚戴克辛出庭。法新社資料照
泰國檢方今天表示，將以冒犯君主罪起訴前總理戴克辛，不過由於戴克辛感新冠肺炎，正式起訴的日期延到6月18日，屆時將傳喚戴克辛出庭。法新社資料照

泰國檢方今天表示，將以冒犯君主罪起訴前總理戴克辛，不過由於戴克辛感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），正式起訴的日期延到6月18日，屆時將傳喚戴克辛出庭。

戴克辛2015年流亡期間在韓國接受媒體訪問時，暗示樞密院支持2014年的軍事政變，導致他妹妹、時任總理盈拉（Yingluck Shinawatra）領導的政府被迫下台，2016年軍政府指控戴克辛的談話內容違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條。

戴克辛在去年8月結束流亡返回泰國，泰國警方今年1月底向檢方檢舉戴克辛涉及冒犯君主罪和電腦犯罪法（Computer Crime Act），但檢方並沒有馬上決定是否要起訴戴克辛，要求警方提出更多調查資料。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

檢察總長辦公室發言人帕拉育（Prayuth Pecharakun）今天表示，檢方決定起訴戴克辛，不過由於戴克辛的律師向檢方表示戴克辛感染了COVID-19，因此請求把起訴日期延到6月25日，檢方考量之後將正式起訴的日期延到6月18日。

今年74歲的戴克辛於2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因戴克辛出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital），隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，今年2月18日離開警察醫院回到家中休養。

曼谷 泰國 警察

延伸閱讀

宜蘭非法移工死亡 泰籍妻偕同雇主棄屍櫻花陵園

泰國拚觀光延長簽證停留期限 這3類人受惠

國會改革三讀行政院擬提覆議 將是憲政史上第14次

好讀周報／曼谷恐在本世紀末前被淹沒 泰國考慮遷都

相關新聞

因冒犯君主罪…泰國前總理戴克辛結束流亡返國後 今遭檢方起訴

泰國檢方今天表示，將以冒犯君主罪起訴前總理戴克辛，不過由於戴克辛感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），正式起訴的...

空飄「穢物氣球」！疑平壤報復反北韓傳單 南韓各地發現200多個

南韓北部接近兩韓邊境地區，28日晚間起陸續通報發現綁有大型垃圾袋的氣球飄來；南韓軍方表示，國內各地已發現200多個空飄氣...

約2千人慘遭活埋…救援物資抵巴紐山崩現場 總理歸咎「這原因」釀災

太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，約2000人遭活埋，今天救援食物和藥品開始運抵現場。總理馬拉普將今年多起災...

WSJ：中擴建海南海軍基地 備戰台海衝突

據華爾街日報（WSJ）報導，中國正擴建南海熱帶島嶼海南島上的海軍基地。報導引述分析師指出，這一舉措表明北京當局正挑戰美國...

「23條」後首案 鄒幸彤等6人疑因「六四」獲罪

「六四」35週年前夕，港警週二（5月28日）首度依《維護國家安全條例》（即香港《基本法》23條立法）拘捕了6人，年齡介於37歲至65歲，其中一人是自2021年便已被收押在懲教所的香港前支聯會副主席鄒幸

韓媒：超微暗示將加強與三星合作 成為3奈米製程晶圓代工客戶

南韓媒體報導，全球記憶體晶片製造商龍頭三星電子預料將擴大和美國超微（AMD）的夥伴關係，攜手在先進的3奈米晶片製程合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。