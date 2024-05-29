空飄「穢物氣球」！疑平壤報復反北韓傳單 南韓各地發現200多個

南韓北部接近兩韓邊境地區，28日晚間起陸續通報發現綁有大型垃圾袋的氣球飄來；南韓軍方表示，國內各地已發現200多個空飄氣球。這些從北韓方向飄來的氣球，推測為平壤當局對脫北者團體散布反北韓傳單的報復。

南韓合同參謀本部表示，截至今天下午1時為止，江原、京畿、慶尚、全羅、忠清等南韓各地已發現200多個來自北韓的空飄氣球，氣球上綁著裝有垃圾、排泄物等各種污穢物的塑膠袋，用來連結塑膠袋與氣球的繩上還裝有計時器與引爆裝置。

合同參謀本部批評北韓此舉違反國際法，也嚴重威脅南韓國民安全，要求北韓立刻停止這種低級行為，並聲明因此造成的所有事故責任都歸因於北韓。

據韓聯社報導，一名住在南韓東南方慶尚北道永川市的葡萄農，在今天上午7時40分左右目擊垃圾袋從空中掉落，砸破溫室的塑膠棚頂，現場發現裝有廢塑膠團與排泄物的塑膠袋。此外已被發現的垃圾還包括乾電池、舊鞋殘骸等。軍方也在確認內容物是否包括寫有反南韓內容的傳單。

北韓在2016年也曾向南韓空飄綁有垃圾等污穢物的氣球，當時造成車輛及一般民宅受害。

合同參謀本部表示，南韓軍方已派出化學、生物、放射物應對小組及爆破物處理組，回收已落到地面的氣球，目前確認到的排泄物、垃圾等內容物交由相關單位進行詳細檢測。並提醒民眾若發現不明物體，應避免直接觸碰，立即通知鄰近軍方或警方單位。

北韓26日曾就南韓境內的脫北者團體散布反北韓傳單的行為提出警告，威脅「很快就會有很多衛生紙跟垃圾遍布韓國（南韓）邊境及中心地區」。