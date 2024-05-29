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約2千人慘遭活埋…救援物資抵巴紐山崩現場 總理歸咎「這原因」釀災

中央社／ 莫士比港29日綜合外電報導
太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，約2000人遭活埋。總理馬拉普（圖）將今年多起災害歸咎於「異常降雨」和天氣模式的改變。法新社
太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，約2000人遭活埋。總理馬拉普（圖）將今年多起災害歸咎於「異常降雨」和天氣模式的改變。法新社

太平洋島國巴布亞紐幾內亞24日發生大規模山崩，約2000人遭活埋，今天救援食物和藥品開始運抵現場。總理馬拉普將今年多起災害歸咎於「異常降雨」和天氣模式的改變。

綜合路透社與法新社報導，巴紐政府估計，24日凌晨在恩卡省（Enga）高地聚落所發生的大規模山崩，可能造成2000人遭活埋。

眾人以臨時湊合的工具在土石堆瘋狂挖掘，幾天以來僅挖出6具遺體。

總理馬拉普（James Marape）表示，在恩卡省發生山崩之前，今年巴紐發生的自然災害就已造成逾1.26億美元（約新台幣41億元）的損失。

馬拉普說：「今年我們遭遇異常降雨，導致河流區洪水氾濫、沿海地區海平面上升，以及一些地區發生山崩。」

巴紐政府表示，國防部長約瑟夫（Billy Joseph）今天帶著澳洲供應的救援物資趕往山崩現場。此外，澳洲和紐西蘭的軍事人員也會來協助救援工作和災後重建。

巴布亞紐幾內亞關懷中心（CARE Papua New Guinea）負責人麥馬洪（Justine McMahon）告訴法新社：「我們聽聞許多孩子劫後餘生，已嚇得不會說話了。」

當地居民開始以龐大隊伍送葬哀悼，將罹難者遺體運走，他們為逝去親人沉痛哀傷，這情況可能持續數週之久。

巴布亞紐幾內亞 洪水 災後

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