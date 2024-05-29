日相岸田會劉建超 盼日中課題透過對話取得進展

日本首相岸田文雄今天跟訪日的中共中央對外聯絡部部長劉建超會談，岸田希望基於「戰略互惠關係」方針，透過對話讓日中現存課題與懸而未決事項取得進展。

日本放送協會（NHK）報導，劉建超此次應日本執政聯盟的自民黨與公明黨之邀訪日，今天上午前往首相官邸拜會岸田。

岸田基於劉建超這次訪日表示，政黨間交流對日中關係發展非常重要；劉建超也說，希望在以政黨間為主的廣泛領域，能更進一步交流。

富士新聞網報導，岸田今天跟劉建超會談，預料兩人針對日中關係穩定化交換意見。

岸田今天在首相官邸迎接來訪的劉建超，兩人在會談開頭微笑握手。

岸田5月26日在韓國首爾首度與中國國務院總理李強正式會談，雖然兩人在中國軍事活動等事項方面意見不同，但都同意原則上推動擴大共同利益的「戰略互惠關係」。

劉建超今天還將跟日本外務大臣上川陽子會面，並分別跟自民黨幹事長茂木敏充與公明黨代表（黨主席）山口那津男會談。

時事通信社報導，岸田在跟劉建超會談中，再度要求中國撤銷對日本產水產品祭出的進口禁令。

岸田說，基於合作解決共同課題的「戰略互惠關係」，針對兩國間課題與懸而未決事項，希望能不斷地進行對話，加速互惠合作。劉建超回應說，希望對擴大對話做出貢獻。

每日新聞日前報導，此次是劉建超2022年擔任中聯部部長後首度訪日。相關人士透露，劉建超被視為未來接任中國外交部長的熱門人選。