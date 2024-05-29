北韓空飄百顆「糞便氣球」報復！南韓發警報籲居民閃遠點

路透報導，南韓軍方警告居住在北韓邊境附近的居民保持警戒，此前有媒體報導，發現90多個攜帶包括垃圾和糞便等物體的氣球，越境飄入南韓境內。

南韓軍方表示，在戒備森嚴的邊境附近發現據信來自北韓的不明物體，已向部分居民發送警報，呼籲遠離並向軍方或警方報告。

根據韓聯社引述軍方消息人士的話報導，截至29日，已監測到90多個氣球，其中一些降落在地面上，另一些仍在空中。

南韓媒體公布的照片顯示，一個充氣白色汽球上繫著一個塑膠袋，而在另一張照片中，氣球似乎已經塌陷，周圍散落著垃圾。

北韓國防部副部長26日發聲明誓言行使「強大的自衛權」，並警告說，如果南韓向北韓飄送「髒東西」，將向南韓散布「大量廢紙和垃圾」作為回應。

南韓多年來時有民眾或脫北者等活動人士，利用氣球向北韓境內發送傳單或含有南韓流行音樂影片的USB隨身碟等。