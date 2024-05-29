中共中聯部長劉建超見岸田文雄 重彈一中老調

中共中聯部長劉建超今天在東京與日本首相岸田文雄會談。劉建超稱，台灣海峽保持穩定符合中日兩國共同利益，日方應遵守一個中國原則；日媒報導中日將對部長級官員往來交換意見。

據中共中央對外聯絡部官網，日本自民黨總裁、首相岸田文雄29日在東京會見劉建超。

岸田文雄歡迎劉建超率中共代表團訪日，指政黨交流為日中關係發展發揮著非常重要作用，此次中共代表團到訪為日中加強政黨交往帶來重要契機。日方願與中方就全球問題開展溝通對話。

劉建超則表示，近日中日政府領導人在韓國進行深入交流，取得積極成果。近一段時間中日關係總體朝著穩定方向發展，但也存在挑戰。雙方應共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強各層級交往，努力樹立客觀準確的相互認知，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。

劉建超稱，「台灣海峽保持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，妥善處理核處理水排海等敏感問題」。

他指，中國共產黨願與日本各政黨加強交流，推動中日關係改善發展。中國正在全面推進中國式現代化，願與日本實現互利共贏，推動共同發展。

另據日本共同網報導，岸田在官邸與劉建超會談，欲構築建設性且穩定的日中關係。預計日外相上川陽子也將在外務省與劉建超會面，針對包括部長級官員在內的日中高層往來交換意見。

這是劉建超2022年就任中聯部長以來首次訪日。劉建超下午另將與自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨主席山口那津男會面。