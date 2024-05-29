公司史上第一次！三星電子工會計劃罷工
南韓三星電子工會幹部在今（29）日的網路直播記者會上表示，工會將展開公司史上第一次的罷工行動。在這之前，工會與管理層的工資談判陷入僵局。
做為初步抗議行動之一，工會建議會員在6月7日請休特休假。工會幹部說，工會會員約有2.8萬人，超過公司全體員工的五分之一。
彭博資訊報導，三星電子全國工會是三星集團最大的工會，過去幾個月一直在與資方談判薪資。今年3月，三星的勞工管理委員會決定將今年薪資提高5.1%，而勞資雙方從今年初開始就一直在討論加薪幅度，至今未能縮小彼此分歧。
三星電子股價今天近中午下跌逾1%。
路透與彭博的沒有得到三星電子的立即置評。
2,000多位三星工會成員上周在首爾舉行了一場有明星表演、類似音樂會的罕見集會，要求提高工資。三星電子自公司1969年成立以來從未發生過罷工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言