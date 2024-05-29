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喬治亞強行通過爭議性立法 群眾齊聚國會外示威

中央社／ 特比利西28日綜合外電報導
喬治亞國會三讀通過境外影響力法案，不少民眾在首都特比利西的國會大樓前抗議。（歐新社）
喬治亞國會三讀通過境外影響力法案，不少民眾在首都特比利西的國會大樓前抗議。（歐新社）

大批喬治亞民眾今天齊聚國會外，抗議執政黨國會議員推翻總統對「境外影響力」法案的否決權，強行通過這項爭議性立法，不顧歐盟警告，此舉將打擊喬治亞入盟希望。

法新社報導，喬治亞的「境外影響力」法案要求接收海外20%以上資金的非政府組織與媒體，必須登記為「追求外國勢力利益的」機構。批評者指出，這項法案類似於俄羅斯用來壓制異議的法律。

這項提案遭到美國等西方國家政府強烈反對，他們認為相關措施可能「扼殺」這個黑海高加索國家的言論自由。

布魯塞爾警告，此舉與這個前蘇聯加盟共和國長期以來爭取加入歐洲聯盟（EU）的努力「無法相容」。入盟申請已被納入喬治亞憲法，民調顯示，有超過8成民眾支持喬治亞加入歐盟。

歐盟表示，對這項法律通過深感遺憾。歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，歐盟正在「考慮對這些事態發展做出反應的所有選項」。

數以千計抗議者今晚揮舞著喬治亞和歐盟旗幟，齊聚在國會外，喬治亞國會表決通過法案後，集結的群眾愈來愈多，現場響起喬治亞國歌和歐盟盟歌「歡樂頌」。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）透過視訊向人群發表演說。「你們今天都很憤怒，對吧？再怎麼生氣，還是得動起來。首先，我們必須為一場真正的公投做好準備。」她指的是10月舉行的選舉。

「我們要的是融入歐洲的未來，還是俄羅斯的奴隸制度？84名國會議員做不了決定，我們可以，我們團結一心。」

自喬治亞執政聯盟「喬治亞之夢」（GeorgianDream）重啟這些計畫以來，全國各地過去7週不斷湧現大規模反政府抗議活動。

23歲的抗議人士肯喬希維利（Lizi Kenchoshvili）在議會外告訴記者：「我感到非常憤怒，也非常沮喪。現在最重要的是不要失去希望。」他矢言將繼續抗議。

反對派議員德卡諾伊澤（Khatia Dekanoidze）告訴法新社，表決結果是意料中的。

她說：「這不是法律問題，而是有利於俄羅斯的地緣政治選擇。現在，我們正在等待美國和歐盟制裁。」

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）則說：「沒有人可以懲罰喬治亞人民，也沒有人可以懲罰喬治亞人民選出的政府。」

他所屬的「喬治亞之夢」表示，這項立法將確保「透明度」。

人權組織和西方政府警告，在被視為關鍵民主考驗的10月國會選舉前，這項立法將進一步加劇這個兩極分化嚴重的高加索國家緊張局勢。

俄羅斯 歐盟 議員

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