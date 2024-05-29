美國政府報告：巴西磁場異常擴大 恐干擾無線電波

美國政府發布最新報告數據，橫跨巴西南部和東南部領土的南大西洋磁場異常規模正在擴大，恐損及衛星且對無線電波造成干擾。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）今天報導，南大西洋異常區（SAA）是地球上一片地磁最弱的區域，覆蓋範圍遍及南美洲南部及南大西洋海域。

報告指出，與歐洲太空總署（ESA）2019年收集的數據比較，異常規模擴大約5%並向西移動，逐漸接近可能對衛星造成輻射損害的區域。

報告還指出，這種異常現象會造成各種影響，包括過度輻射對衛星的潛在損害，以及阻礙無線電波傳播。

由於南大西洋磁場異常擴大靠近南美洲，減弱該地區磁層，特別是巴西南部和東南部，一直延伸到非洲地帶。

磁層（Magnetosphere）是當太陽輻射和宇宙射線等威脅即將穿透地球表面時，地球外核產生的巨大磁場會讓這些有害的太空能量偏轉，保護地球不受侵擾。

南大西洋異常區由歐洲太空總署和美國太空總署（NASA）等航太機構監測，2021年巴西NanoSatC-Br2科學奈米衛星發射到太空後，也開始執行監測任務。

巴西國家天文台研究員、物理學博士諾蓋拉（Marcel Nogueira）說明，太空機構非常關注此種異常現象，由於南大西洋異常區的磁場較弱，運動速度極快的太陽風帶電粒子更容易進入該區域，在地球軌道的衛星一旦經過磁層保護低的區域時，可能會被這些高能粒子擊中，造成損害。

除了與俄羅斯航太機構合作發射到太空的NanoSatC-Br2科學奈米衛星外，巴西還有兩個磁場天文台位於里約熱內盧州，負責觀察地球磁場異常現象。