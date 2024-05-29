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北韓發射偵察衛星失敗！金正恩罕見證實曝原因 誓言再接再厲
北韓27日宣告軍事偵察衛星「萬里鏡1號」發射失敗，領導人金正恩28日罕見證實此事，稱搭載衛星的火箭在飛行途中爆炸，是由於引擎異常導致自毀系統啟動所致，強調未來將再接再厲，以便與美國等國家競爭。
NHK引述北韓官媒「勞動新聞」29日報導，金正恩28日到訪負責研發軍事偵察衛星的國防科學院並發表演說，他首次提到，27日第四次的軍事偵察衛星發射因新型火箭於空中爆炸而失敗，原因是第一級引擎出現異常導致自毀系統啟動。
金正恩表示，北韓擁有偵察衛星是為了反擊美國的軍事挑釁，稱此舉有助加強自衛，保護國家主權免受潛在威脅，誓言未來將再繼續嘗試發射。
此外，他也不忘鼓勵科學家說，雖然這次發射未取得成果，但「我們不會因為害怕失敗而氣餒，反而會更加受到激勵」。
北韓已預告今年要發射三顆軍事偵察衛星，預計將著手調查失敗原因，並研擬第五次發射時間。
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