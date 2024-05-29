荷蘭右派4黨提名 前情報局長史庫夫將任新總理

中央社／ 海牙28日綜合外電報導

荷蘭國會眾議院占有過半席次的右派聯盟4個政黨今天宣布，提名情報與安全總局（AIVD）前局長史庫夫（Dick Schoof）作為荷蘭下一任總理的人選。

法新社報導，現年67歲的史庫夫目前擔任荷蘭司法部門高層官員，他會接替即將卸任的總理呂特（MarkRutte）。

路透社報導，史庫夫表示，欲籌組聯合政府的4個政黨都要求他領導新內閣，不只有去年11月國會選舉最大贏家極右派政黨自由黨（PVV），該黨由懷爾德斯（Geert Wilders）領導。

史庫夫告訴記者：「我不隸屬任何政黨，我不是以自由黨的名義站在這裡…我想成為所有荷蘭民眾的總理。」

史庫夫現在的任務，是跟負責領導籌組新政府談判的高階資深文官范茲沃（Richard van Zwol）以及4個右派聯盟政黨一同組成內閣。

這4個政黨包括自由黨、呂特領導的自民黨（VVD）、新社會契約黨（NSC）和農民公民運動黨（BBB），4黨目前於眾議院150個席次中占有過半的88席。

去年11月眾議院選舉，自由黨獲得最多席次後，就邀請自民黨、新社會契約黨及農民公民運動黨進行4黨聯合執政協商。

懷爾德斯上週曾說，他預估新政府會於6月底之前開始運作。

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