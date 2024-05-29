火箭爆炸 北韓證實射衛星失敗

時隔數年，中日韓三國的政府領導人，於27日在首爾召開峰會。中國總理李強、日本首相岸田文雄與韓國總理尹錫悅，在歷經70多分鐘的會談後，確定三國在人才、經濟交流上以「未來志向」加強合作。在安全保障上，三國強調遵守「以法律支配」為基礎的國際秩序，並將共同維護朝鮮半島的和平穩定。

2024-05-28 21:46