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火箭爆炸 北韓證實射衛星失敗
北韓廿七日晚間發射軍事偵察衛星失敗，南韓合同參謀本部廿八日提供影片證實，搭載衛星的新型火箭在飛行途中爆炸。
韓聯社引述北韓朝中社指出，北韓國家航空宇宙技術總局局長表示，廿七日在西海衛星發射場，搭載偵察衛星「萬里鏡一號」的新型火箭在飛行途中爆炸，具體原因有待調查。
南韓合同參謀本部說，北韓廿七日晚間十點四十四分發射火箭，升空不久爆炸，北韓一個半小時後就承認發射失敗。
南韓釋出巡邏艦拍攝的影片，約一分鐘的黑白影像可見空中發生爆炸。
南韓官員表示，與前兩次失敗後不同，北韓此次未公布今後的發射計畫。
北韓廿七日凌晨通知日本，將於五月廿七日至六月四日期間，發射一枚搭載人造衛星的火箭。當日正值中日韓三邊峰會。
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