日防衛白皮書草案 「國際對台海和平憂慮急增」

日本防衛省二○二四年版防衛白皮書草案曝光，內容記載，針對台灣海峽的和平穩定，國際社會整體憂慮急速增高。

日本經濟新聞報導，有關台海的和平穩定，二○二四年版防衛白皮書草案明載，國際社會整體憂慮急速增高。針對兩岸的軍事平衡，仍維持「急速朝對中國方面有利的方向傾斜」的分析見解。

新版防衛白皮書草案指出，共軍在台灣周邊的軍事活動持續活絡。透過一連串的活動，共軍企圖以常態性活動造成「既成事實化」，同時提升實戰能力。

針對日本周邊局勢，新版防衛白皮書草案指出，不排除東亞會發生類似俄羅斯侵略烏克蘭的嚴重事態。日經報導指出，這是考慮到可能發生台灣有事（兩岸衝突）。

有關北韓局勢，草案指出，北韓企圖促使裝備體系多樣化，並確保補足核武及彈道飛彈運用能力的資訊蒐集及警戒監控、偵察手段。北韓正致力於核武及彈道飛彈質的提升。

草案同時指出，北韓二○二三年發射了使用固體燃料、射程可達美國本土的新型洲際彈道飛彈級的彈道飛彈「火星十八」，以及軍事偵察衛星。

草案也載明，日本的陸海空自衛隊部隊統合指揮的「統合作戰司令部」將在二○二四年度成立。

日本防衛省每年擬定防衛白皮書，二○二四年版防衛白皮書是反映二○二三年四月至二○二四年三月底為止的主要動向，預定今年夏天公布。