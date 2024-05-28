丹麥國會否決承認巴勒斯坦國提案 外長：條件未滿足

西班牙、愛爾蘭、挪威三國28日正式承認巴勒斯坦國家地位，但據路透報導，丹麥國會當天則否決一項承認巴國的提案，呼應丹麥政府認為此事必要條件尚未達成的看法。

該項議案由4個左派政黨提出。丹麥另類選擇黨國會議員法克斯說，承認巴勒斯坦國是中東長治久安唯一方法，「絕大多數丹麥政治人物同意，若無（以巴）兩國方案，中東不會有長久和平」，並說承認巴國可賦予巴勒斯坦平民權利。

但丹麥外交部長拉斯穆森此前說，巴勒斯坦並未有單一運作中的權力機構，也未掌控自身領土，因此丹麥政府無法給予承認。

拉斯穆森未參與28日的辯論，但曾說希望丹麥有朝一日能夠支持巴勒斯坦國。

另外，丹麥首都的哥本哈根大學28日宣布，會暫停投資在以色列所占約旦河西岸從事業務的企業，該校撤資對象包括Airbnb、Booking.com及eDreams；此舉呼應學生挺巴抗議訴求。