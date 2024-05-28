CNN：中俄發展太空反制抵抗美優勢 鎖定攻擊衛星

俄羅斯對烏克蘭進行全面侵略初期，同時發動網路攻擊癱瘓連上一衛星通訊網的網際網路，造成廣泛影響。多國政府和安全專家示警，這類網攻凸顯衛星如何可成為戰爭中一關鍵目標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西方政府指出，俄羅斯2022年2月對鄰國烏克蘭發動地面進攻前1小時，進行了上述科技攻勢，目的是為了在開戰後關鍵的最初時刻破壞基輔的指揮和控制。

這類網攻鎖定連上同一枚通訊衛星的數個數據機，可讓德國的風電渦輪停轉，或是讓歐洲各地數以萬計人們和商家的網路連線中斷。事發後烏克蘭急忙尋找其他方式連接上網。

衛星在協助軍方部署部隊、進行通訊及發射或偵尋武器等方面，扮演愈來愈至關重要角色。隨著數個國家和公司陸續建構衛星群，越來越多政府在反制科技上競逐。這種技術不僅能在地面上破壞甚至摧毀對手的資產，一如俄羅斯疑似發動的網攻；在太空中也能如此。

太空反制（counterspace）的科技包括發射干擾和欺騙信號、以高功率雷射來干擾影像感測器，以及用反衛星飛彈或太空飛行器來在地球同步軌道上干擾對方衛星。專家表示，美國、俄羅斯和中國這類主要強權國家，可利用這些技術來攻擊彼此衛星。

關於可能的太空反制武器，今年稍早出現一個備受關注的極端案例。當時CNN報導，美國情報機關暗示，俄羅斯正在試圖開發一項以太空為基地的反衛星核子武器。莫斯科則予以否認。

這樣的武器遠不只會影響軍用衛星，還可能帶來廣泛且破壞力強大的衝擊，例如讓世界天氣預測和災害應變仰賴的衛星受到干擾，或甚至可能影響全球導航系統，從銀行業務、貨物航運、軟體叫車和派遣救護車等各樣任務都要利用這套系統。

美國上週指控俄羅斯發射一枚「據推測有能力在低地球軌道攻擊其他衛星」的衛星。當時美國官員表示，俄國在2019和2022年都發射過類似衛星，很可能是要建構一套「太空反制系統」。

根據專家說法及數份來源公開的報告，近年來俄羅斯和中國各自在發展可用於太空反制的科技上皆有所進展，美國則繼續推進相關太空研究和能力。

太空反制的發展持續展開，正值世界處於焦點放在太空的新時代：美中兩國爭相將太空人送上月球，並在月球建立研究基地；各方也在衛星發射技術上取得進展，意味越來越多行為者將資產放上軌道，包括美國的敵手北韓和伊朗。

隨著地球上的地緣政治對抗加劇，專家指出，由於美國擁有最強的與太空連結陸基能力，因此北京和莫斯科對於找到方法來讓美國無法使用這些能力，愈來愈感興趣。

根據美國獨立機構世界安全基金會（Secure WorldFoundation）3月發布的年度報告，俄羅斯為了達到上述目的，據信已將冷戰時期的反衛星研究計畫翻出，包括開發一套「飛機載運雷射系統」來擾亂影像偵察衛星。

這份報告利用公開來源情報（OSINT）蒐集資料，當中還說，有新證據暗示，俄羅斯可能也正在想辦法擴大其陸基電戰能力，利用發展以太空為基地的科技來干擾軌道上衛星的信號。

根據世界安全基金會的說法，俄羅斯近幾年也發射似乎有能力監視外國衛星的太空飛行器，且其中2具以高速飛行，其餘也似乎能夠釋放氣溶膠，顯示這些飛行器可能是武器試驗。

至於中國，早在2007年已宣布其太空反制企圖心。當時中國發射一枚飛彈進入太空500英里（約800公里）處，來射下自身一枚老舊的氣象衛星。這一動作打破冷戰結束後已平息數十年的這類摧毀性「直升式」反衛星飛彈試射，其後美國、印度和俄羅斯也跟進採取類似操作。

分析家相信，此後中國已執行過數次非摧毀性的飛彈試射來推進其射下衛星的能力。世界安全基金會指出，最近一次就在今年4月；但如同其他幾次這類試射，北京說那次只是測試飛彈的攔截技術。

此外美國太空軍（US Space Force）相信，中國正在「開發干擾器鎖定一系列廣泛的衛星通訊」，並且擁有「多個陸基雷射系統」。

專家表示，中國在太空還有其他操作難以明確歸類為武器研究，但卻具有軍事用途。包括以支援或維修為目的，發射能夠在軌道上與其他衛星靠近或交會的衛星，例如2013年發射、很可能裝備自動化手臂的試驗7號衛星。

中國內部釋出的消息暗示，這類科技可能有雙重用途。一名解放軍工程師2021年接受中國官媒訪問時便表示，中國正在實驗一款衛星「裝有一隻機械手臂，能夠改變軌道及對其他衛星進行全面偵測」，是為其「反衛星能力」的一環。

儘管北京長期以來表示支持「外太空和平用途」，且反對在太空的武器競賽，但在其2019年發布的「新時代的中國國防」白皮書當中列出的國防目標，便包含保衛其「在外太空的安全利益」。