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加碼再延長！台灣旅客免簽入境泰國 6月起可停留60天

中央社／ 曼谷28日專電
泰國內閣會議今天通過新措施，包括台灣在內，來自93個國家和領域的旅客，6月起入境泰國免簽可以停留60天。路透
泰國內閣會議今天通過新措施，包括台灣在內，來自93個國家和領域的旅客，6月起入境泰國免簽可以停留60天。路透

台灣旅客從5月11日起到11月11日赴泰國免簽證，可停留30天。泰國內閣會議今天通過新措施，來自93個國家和領域的旅客，6月起入境泰國免簽可以停留60天，包括台灣。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後首要任務是刺激經濟成長，賽塔曾表示，泰國去年經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。

泰國內閣會議去年底決議，從去年11月10日到今年5月10日為期半年，給予台灣旅客赴泰免簽證待遇，一次最多可停留30天；泰國政府今年又延長台灣旅客赴泰免簽證待遇，從5月11日起到11月11日，旅客一次可停留30天。

為持續刺激觀光及吸引更多人造訪泰國，泰國內閣會議今天通過多項新的簽證措施，泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）表示，6月起，適用免簽入境泰國的國家和領域從原先的57國再增加36國到93國，最長可停留60天。

根據泰國總理府網站公告，新增的36個國家和領域包括台灣，也就是說，從6月起台灣旅客入境泰國可從原先停留30天，延長到60天。

免簽 泰國

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