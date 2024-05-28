小島嶼開發中國家會議首日 主席抨擊空洞氣候承諾
小島嶼開發中國家（SIDS）會議今天登場。主席抨擊富裕國家「空洞且不足」的氣候承諾，還稱富國未履行限制碳排損害的義務。
路透社報導，擔任會議主席的加勒比海國家安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）表示，「各國僅根據『巴黎協定』做出空洞且嚴重不足的承諾，這樣是不夠的。」
2015年巴黎協定（Paris accord）的目標是讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前水準不超過攝氏2度，並力求壓在1.5度以內。
布朗呼籲各國提供更多氣候融資、對石油公司徵收全球碳稅、終結化石燃料補貼，以及加速向再生能源的過渡。他敦促富國履行承諾，每年向較貧窮國家提供1000億美元，以協助降低碳排並減少極端天氣的危害。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也說，小島嶼開發中國家「完全有權」要求提供更好的融資選擇，以及要求各國向「損失與損害基金」（Lossand Damage Fund）提供更多捐款。
他指出，「想到整個島國可能淪為化石燃料產業牟取暴利或主要經濟體競爭的『附帶損害』，就令人非常厭惡。」
在島國長期呼籲後，去年的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）宣布設置「損失與損害」基金，以協助貧窮國家從氣候災難中恢復，但截至目前，來自富裕國家的資金可謂微不足道。
對此，布朗批評，「氣候變遷的主要始作俑者並未履行他們的義務。」
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