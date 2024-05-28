快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

小島嶼開發中國家會議首日 主席抨擊空洞氣候承諾

中央社／ 安地卡及巴布達首都聖約翰27日綜合外電報導

小島嶼開發中國家（SIDS）會議今天登場。主席抨擊富裕國家「空洞且不足」的氣候承諾，還稱富國未履行限制碳排損害的義務。

路透社報導，擔任會議主席的加勒比海國家安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）表示，「各國僅根據『巴黎協定』做出空洞且嚴重不足的承諾，這樣是不夠的。」

2015年巴黎協定（Paris accord）的目標是讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前水準不超過攝氏2度，並力求壓在1.5度以內。

布朗呼籲各國提供更多氣候融資、對石油公司徵收全球碳稅、終結化石燃料補貼，以及加速向再生能源的過渡。他敦促富國履行承諾，每年向較貧窮國家提供1000億美元，以協助降低碳排並減少極端天氣的危害。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也說，小島嶼開發中國家「完全有權」要求提供更好的融資選擇，以及要求各國向「損失與損害基金」（Lossand Damage Fund）提供更多捐款。

他指出，「想到整個島國可能淪為化石燃料產業牟取暴利或主要經濟體競爭的『附帶損害』，就令人非常厭惡。」

在島國長期呼籲後，去年的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）宣布設置「損失與損害」基金，以協助貧窮國家從氣候災難中恢復，但截至目前，來自富裕國家的資金可謂微不足道。

對此，布朗批評，「氣候變遷的主要始作俑者並未履行他們的義務。」

化石 巴黎協定 開發中國家

延伸閱讀

NBA／布朗因激勵獎金多賺1億 坦言未入選年度陣容很失望

NBA／懷特關鍵三分球淘汰溜馬 泰托姆：他為此刻而生

NBA／一票險勝勇奪東區冠軍賽MVP 布朗：完全沒有想到

NBA／綠衫軍雙探花累積多年大賽經驗養分 賈奈特：該奪冠了

相關新聞

日政黨盼參選東京都知事 小池百合子：認真看待

日本東京都議會的地方型政黨「都民第一會」和公明黨，今天請求71歲的東京都知事小池百合子參選7月的東京都知事選舉，小池表示...

日本海上自衛隊巡邏機衝出跑道事件 肇因為操作失誤

日本海上自衛隊今天公布，本月稍早一架訓練中的P-3C反潛巡邏機衝出跑道事件，肇因是人為操作失誤，受到這起事件影響而暫停的...

北韓發射衛星啟用新引擎 南韓專家：為消弭國際疑慮

北韓27日晚間發射軍事偵察衛星失敗，聲稱因啟用新型火箭引擎爆炸。南韓專家指出，北韓在短時間內開發，且未經測試就將新引擎用...

馬克宏將與蕭茲會面 德媒：兩人存在根本性分歧

法國總統馬克宏周日抵達德國展開三天國是訪問，預計今天在德法政府會議中與德國總理蕭茲會面，就歐盟競爭力與德法國家安全等議題...

秘魯總統持未申報名錶 檢控收賄

秘魯檢察總長今天指控總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）以接受勞力士手錶的形式收受賄賂，這是撼動其不得民心政府的...

英相喊恢復18歲徵兵1年 反對黨批「不負責任」

英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨拿下7月4日全國大選，將恢復強制性全國志願服務或從軍，18歲年輕人可選擇全職從軍12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。