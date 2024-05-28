日政黨盼參選東京都知事 小池百合子：認真看待

日本東京都議會的地方型政黨「都民第一會」和公明黨，今天請求71歲的東京都知事小池百合子參選7月的東京都知事選舉，小池表示「將認真看待這項請求」。消息人士表示，她確定將會參選。

東京都知事選舉將於6月20日公告，7月7日投開票。「產經新聞」報導，小池擔任特別顧問的「都民第一會」及公明黨今天分別在東京都廳與小池百合子會面，請求她第3度出馬參選。

相關人士透露，小池百合子已經確定參選，各黨都希望小池「儘快表態」，但小池未表明確切的公布時間。自民黨今天也在東京都廳與小池會面，就選舉交換意見。相關人士透露，討論議題包括自民黨今後要如何支援小池競選連任等。

東京都內自治體首長也請求小池參選，目前有52市區町村長支持小池，相當於東京都自治體的8成左右。

小池上午在東京都廳接受記者採訪時表示：「東京都議會例行會議將於29日開始，我將以現任知事的身分盡我所能。」

目前已有20多人宣布將參選東京都知事，包括昨天宣布參選、日本最大在野黨立憲民主黨籍56歲的參議員蓮舫，以及41歲的廣島縣安藝高田市長石丸伸二。