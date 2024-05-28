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印度第2枚民間研發火箭首次試射喊停 3個月來第4次

中央社／ 班加羅爾28日綜合外電報導

印度航太新創公司Agnikul Cosmos原定今天首次試射第1枚自製火箭，但在發射前幾秒緊急喊停，為過去3個月來第4次暫停試射行動。

路透社報導，這是印度民間打造的第2枚火箭，首度採用混合氣態與液態的燃料。在此之前的3次試射活動均因為技術性問題喊停，其中1次是在升空前約90秒決定取消。

這次試射原定印度當地時間今天上午5時45分進行，但「由於倒數行動出現技術性故障」，在距離發射不到6分鐘時首度延後，官員當時將發射時間延後至上午9時25分。

然而，距離第2次發射前不到5秒，因為要檢查火箭點火裝置的性能而暫停試射，之後便取消試射行動。

這次試射任務原本預計持續兩分鐘，並測試新的「半低溫」（semi-cryogenic）引擎及3D列印火箭零組件。若試射成功，代表印度在科技上邁進一步。

印度太空研究組織（ISRO）尚未成功試射配備半低溫引擎的火箭，這種引擎使用氣態與液態混合燃料。

成立於2017年的Agnikul，負責印度第1個民間火箭發射台和任務控制中心的營運。

印度民間打造的第1枚火箭Vikram-S號，是由本地太空新創公司Skyroot Aerospace製造，這枚火箭2022年自ISRO的太空站成功發射進入太空。

印度 太空 火箭

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