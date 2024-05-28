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愛沙尼亞：俄國強化對歐混合攻擊 試探西方底線

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）今天告訴法新社，俄羅斯正在歐洲各地強化混合攻擊，以試探西方國家的底線。

俄羅斯上週拆除納爾瓦河（River Narva）上劃定兩國邊界的浮標，因此與愛沙尼亞互生齟齬。

薩克納說：「這不僅關乎我們的邊界，這也是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）的邊界。這是挑釁行為…這當然是挑釁。」

薩克納說，西方國家必須瞭解，「俄羅斯正在試探底線，並玩弄我們（對緊張局勢升級為公開衝突）的恐懼」。

俄羅斯這2年多來因入侵烏克蘭而與西方國家陷入僵局，在俄國這次拆除與愛沙尼亞的國界浮標之前，許多北約國家也曾指責俄國發起一連串破壞、網路攻擊和其他「惡意活動」。

薩克納說，愛沙尼亞2個月前遭逢國內史上最大規模網路攻擊，超過30億次「非法請求」在數小時內湧入政府伺服器。

北約本月稍早譴責俄國在北約領土上從事「惡意活動」，並稱假資訊、破壞、暴力和網路干預等行動已威脅到盟國安全。

捷克、愛沙尼亞、德國、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和英國當局近期都在調查並起訴與「敵對國家活動」有關的嫌疑人。

薩克納說，歐盟必須就這些破壞穩定的行動「回應並制裁」俄羅斯。

歐盟各國代表正在布魯塞爾協商一套措施，以懲罰俄羅斯的混合攻擊，但匈牙利目前正持續拖延協議。

俄羅斯 愛沙尼亞 網路攻擊

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