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國際原子能總署：伊朗濃縮鈾庫存量接近製造核武水平

中央社／ 維也納27日綜合外電報導

根據路透社今天看到的聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）兩份機密報告，旨在改善伊朗與IAEA合作的討論陷入僵局之際，伊朗正以穩定的速度提升濃縮鈾的純度接近製造核武的水平。

IAEA在伊朗面臨一系列困難，包括IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）以為伊朗去年在「聯合聲明」（Joint Statement）中承諾合作，伊朗卻只落實了其中的一小部分步驟。

路透社看到兩份IAEA向成員國遞交的報告，其中一份指出，「過去一年在執行2023年3月4日聯合聲明方面沒有任何進展」。

葛羅西本月前往伊朗與伊朗官員舉行會談，目的是改善伊朗與IAEA的合作以及IAEA在伊朗的監控，但伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）上週在直升機失事中喪生後，後續談判陷入僵局。

報告補充說：「署長對伊朗新政府重申，他呼籲並打算繼續於2024年5月6日至7日開始進行高層對話，以及之後的技術交流。」

18個月前，IAEA的35國理事會上次通過針對伊朗的決議，命令伊朗緊急配合IAEA多年來針對3個未申報地點發現鈾痕跡進行的調查。

儘管發現鈾痕跡的地點之後減少到兩個，伊朗仍未解釋為何這些地方會有鈾痕跡。

報告提及這些痕跡時表示：「署長對懸而未決的防護問題尚未得到解決感到遺憾。」

外交官指出，法國和英國正推動在下週的IAEA理事會會議上達成新決議，但美國迄今尚未予以支持。伊朗通常會對此類決議感到憤怒，並採取核相關措施作為回應。

另一份IAEA報告說，伊朗的濃縮鈾純度已達60%，而武器級的純度約90%。截至5月11日，伊朗這個季度庫存量增加了20.6公斤，達到142.1公斤，後來把5.9公斤的濃縮鈾稀釋為較低級別的核材料。

伊朗 庫存 核武

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