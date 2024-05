駐義大利代表處系列活動 力挺台灣參與WHA

駐義大利代表處昨天在義大利中部古城西恩那(Siena)舉辦系列活動,並與當地大學及與僑界攜手,共同呼籲各界支持台灣參與世界衛生組(WHO)及世界衛生大會(WHA)。

第77屆世界衛生大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦召開,為籲請義大利各界支持台灣參與WHO的訴求,凸顯台灣在世界公衛領域貢獻。駐義大利代表處與西恩那大學(Università di Siena)27日舉辦論壇。另外,也聯合台灣、日本、越南僑界辦異國美食、音樂及文化活動。

駐義大利代表處與西恩那大學舉辦的論壇,主題

為「台灣與國際組織:如何從台灣國際合作中受惠?」(Taiwan and the International Organisations: Howto Benefit from Taiwan International Cooperation?),會中除有西恩那大學多位專家學者進行專題論述外,並邀請財團法人國際合作發展基金會秘書長李朝成自台灣前來與會。

李朝成從國際政治、國際法及實務面討論台灣參與世界衛生組織及活動的必要與重要性,並分享台灣國際合作計畫推廣全球公衛健康體系的合作成果,讓義大利各界體認台灣應獲邀參加世界衛生組織的必要。

另外,駐義大利代表處也結合西恩那當地的台、日、越南僑界聯合辦理異國美食及音樂文化活動,並邀請西恩那市政府參與,透過多元活動支持台灣參與世界衛生組織,彰顯台灣與各國的友好關係。

駐義大利代表蔡允中致詞表示,感謝包括義大利在內的七大工業國集團(G7)日前在外長會議表達對台灣參與國際組織的支持。

他指出,儘管中國大陸不斷打壓台灣國際生存空間,包括台海軍演,企圖製造印太區域的動盪,台灣仍會努力尋找各種機會,表達希望融入國際社會並維護世界和平的聲音,讓台灣的專業能力,以實際行動貢獻給整個國際社會。