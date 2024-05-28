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波蘭限制俄羅斯外交官員在境內行動 莫斯科揚言報復

中央社／ 華沙27日綜合外電報導

波蘭今天宣布將限制俄羅斯外交官員在境內行動，俄國隨即揚言採取報復性措施。

法新社報導，波蘭近日逮捕多名人員，懷疑他們代表俄羅斯安全單位策劃破壞性攻擊。

波蘭新措施將限制領事人員到華沙（Warsaw）地區，但俄羅斯駐波蘭大使安德瑞耶夫（SergeiAndreyev）不受影響。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在莫斯科表示，俄國將對波蘭的「反俄措施」採取「報復性措施」，並說波蘭領導層「有恐俄症」。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）說，波蘭不是第一個祭出這種限制的國家，希望有更多國家跟進。

他在布魯塞爾會晤其他歐洲聯盟（EU）國家外長後告訴記者：「我剛宣布波蘭做出一項決定，涉及俄羅斯參與混合戰爭對付歐盟，包括對付波蘭，這項決定是限制俄羅斯外交官員在我國行動。」

席科斯基在聲明中說，他希望俄羅斯將這些限制視為「非常嚴重的警訊」。

面對波蘭的決定，安德瑞耶夫回應時表示，俄羅斯大使館「尚未收到有關此事的正式通知」且「對此也未獲任何解釋」。

俄羅斯 外交部 波蘭

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